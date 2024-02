Wieder vergeben: Witwe von "Full House"-Star Bob Saget datet "Clueless"-Schauspieler

Am 9. Januar 2022 starb "Full House"-Star Bob Saget völlig überraschend mit 65 Jahren. Nach über zwei Jahren zeigt sich seine Witwe Kelly Rizzo nun erstmals öffentlich mit einem neuen Partner.

Anzeige

Hand in Hand besuchte Kelly Rizzo (44) mit Schauspieler Breckin Meyer (49) nun die Grammy-Party von Aerosmith-Sänger Steven Tyler (75).

"Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu dem Punkt kam, an dem ich dachte: 'Okay, ich glaube, er wäre glücklich damit'", sagte Kelly Rizzo zu "E! News" über ihren verstorbenen Mann.

Kelly Rizzo hat den Segen von Bob Sagets Töchtern

Kelly Rizzo hat für ihre Beziehung den Segen von Bob Sagets Töchtern. Die Kinder Aubrey (36), Lara (34) und Jennifer (31) stammen aus Sagets Ehe mit seiner Jugendliebe Sherri Kramer (67). Das Paar ließ sich 1997 scheiden. 2018 heiratete Saget schließlich Journalistin, Bloggerin und Model Kelly Rizzo. "Es ist wunderbar, es bedeutet so viel, ihren Segen zu haben", schwärmte Rizzo. "Sie sind einfach Engel. Und ihre Unterstützung zu haben, ist so bedeutsam."

Zu Sagets Töchtern pflegt Kelly Rizzo weiter ein enges Verhältnis, wie sie "People" erzählte. Außerdem ehre sie ihren verstorbenen Mann weiter jeden Tag "mit kleinen Dingen". "Er wird nie weggehen", sagte sie. Bob Saget wurde am 9. Januar 2022 tot in einem Hotelzimmer in Orange County bei Orlando aufgefunden.

Anzeige

Anzeige

Breckin Meyer: Das ist Kelly Rizzos neuer Partner

Breckin Meyer steht seit seiner Kindheit vor der Kamera. Seine Schulfreundin Drew Barrymore (48) hatte ihm ihren Agenten vermittelt. Ab den späten 1980er Jahren machte er sich als Schauspieler einen Namen. So war er in dem 1990er-Jahre-Kultfilm "Clueless" zu sehen. Meyer spielte vor allem in Komödien mit - darunter in "Road Trip" (2000) oder "Rat Race" (2001).

Mit Ryan Phillipe (49) und "Rat Race"-Co-Star Seth Green (49) betreibt Breckin Meyer eine Produktionsfirma. Von 2001 bis 2014 war er mit Drehbuchautorin Deborah Kaplan verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder.