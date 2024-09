Wiedersehen nach der Trennung: So war die Begegnung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck

Seit Ende August ist es offiziell: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) trennen sich! J.Lo hat nun die Scheidungspapiere eingereicht und die Trennung - sowohl räumlich als auch emotional - nimmt Fahrt auf. Doch gerade als die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, kommt es zu einem Wiedersehen der beiden Superstars.

Schon seit April ist die Trennung von "Bennifer" beschlossene Sache. Es ist die zweite. Bereits 2004 ließen beide den Traum platzen, als sie kurz vor der geplanten Hochzeit ihre Verlobung lösten. Nun haben selbst die größten Fans die Hoffnung auf ein "Bennifer 3.0" aufgegeben. Dafür spricht auch ein Aufeinandertreffen der beiden in Los Angeles. Es war offenbar nicht geplant und verlief wenig freundlich.

"taff" Klatsch: Scheidungs-Drama bei Ben Affleck und Jennifer Lopez

Jen und Ben treffen sich zufällig im Büro

Die US-Zeitung "Daily Mirror" veröffentlichte Bilder, die Paparazzi vor zwei Tagen an einem Bürokomplex in Los Angeles schossen. Die Zeitung berichtete, J.Lo habe das Gebäude gemeinsam mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez (78) betreten, nachdem die beiden zuvor gemeinsam zu Mittag gegessen hatten.



Brisant, denn Jennifer und ihr Noch-Gatte Ben teilen sich in dem Bürogebäude ein Office - noch. Und in diesem hielt sich, als die Sängerin und ihre Mutter kamen, auch Ben auf. Das Wiedersehen dürfte nicht geplant gewesen sein - nur eine halbe Stunde nachdem Lopez das Gebäude betreten hatte, verließ es Ben. Mit Bartstoppeln im Gesicht und angespannt-nachdenklicher Miene. Es war wohl, so berichtete die Zeitung, das erste Treffen der beiden, seitdem Jennifer Lopez offiziell die Scheidung beantragte.

Keine schmutzige Wäsche in der Scheidung?

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Schließlich muss nicht nur die räumliche Trennung - J.Lo wurde bei zwei Hausbesichtigungen in Beverly Hills gesichtet - abgewickelt werden. Auch die Aufteilung des Büros muss geregelt werden.

Während die Scheidung ins Rollen kommt, bei der die 55-Jährige von der bekannten Anwältin Laura Wasser beraten wird, versuchen "Bennifer" unter allen Umständen zu vermeiden, dass zum Abschied schmutzige Wäsche gewaschen wird. "People" berichtete, beide wollten sich für ein bestmögliches Verhältnis nach der Trennung "auf das Positive ihrer gemeinsamen Zeit" konzentrieren - ob ihnen das gelingt?

