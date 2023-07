Wimbledon-Bilderrätsel: Wie viele VIPs erkennst du auf diesem Foto?

Eigentlich dreht sich beim Wimbledon-Finale alles um Tennis. Doch es lohnt sich, den Blick hin und wieder weg vom Rasen auf die Zuschauertribüne zu werfen. Hier tummelten sich beim diesjährigen Finale nämlich unzählige Stars. Schau dir das Bild an: Wie viele Promis erkennst du?

Anzeige

Wimbledon-Finale: Stars auf der Zuschauertribüne

Staraufgebot beim diesjährigen Wimbledon-Finale. Berühmte Musiker:innen, Hollywood-Schauspieler:innen und auch Royals kamen an diesem Wochenende ins Londoner Stadtviertel Wimbledon, um sich die Endspiele der Tennisprofis anzusehen.

Am 14. Spieltag des Tennisturniers entstand ein Foto, das die VIP-Zuschauertribüne zeigt - und da tummeln sich so einige Stars. Schau dir das Bild genauer an. Wie viele Promis erkennst du?

Anzeige

Anzeige

Bilderrätsel: Wie viele Stars erkennst du?

Wir geben zu: Dass einige XXL-Sonnenbrillen tragen, macht das Erkennen nicht unbedingt einfacher. Deshalb nimm dir kurz Zeit und schaue dir die Gesichter auf dem Bild oben ganz genau an. Ein kleiner Tipp: Auf dem Schnappschuss ist unter anderem ein Superheld, eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit und sogar ein deutscher Promi zu sehen. Na, weißt du, wen wir meinen? Jetzt kommt die Auflösung:

Wir zählen auf diesem Foto sieben Promis. Unter anderem drei Schauspieler, ein Musiker und auch ein bekanntes Model. Lies hier, welche Stars auf dem Foto zu sehen sind.

Hohe Promidichte auf der Tribüne von Wimbledon: Erkennst du die sieben Stars? © picture alliance / empics | Adam Davy

1. Poppy Delevingne

Poppy Delevingne ist die große Schwester von Supermodel Cara Delevingne und selbst ein international gefragtes Topmodel. Sie arbeitete unter anderem für Karl Lagerfeld als "Chanel-Botschafterin" und Louis Vuitton. Seit 2018 war sie außerdem in mehreren TV-Serien ( z.B. in "Genius") zu sehen.

Anzeige

2. Jonathan Bailey

Jonathan Bailey ist ein britischer Schauspieler und bekannt aus der Netflix-Serie "Bridgerton", in der er Anthony Bridgerton spielt. Der Brite lebt offen homosexuell. Er outete sich im Jahr 2018, obwohl ihm einige Kollegen davon abgeraten hatten. Die Schwulen-Zeitschrift "Attitude" setzte 2022 in ihrer "101-Liste von LGBT-Wegbereiter:innen, die die Welt verändern" Bailey auf den ersten Platz in der Unterhaltungs-Kategorie.

3. Ariana Grande

Gleich neben Jonathan Bailey sitzt die Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande: Schon seit längerem lebt die Blondine eher zurückgezogen und lässt sich nur selten auf öffentlichen Promi-Events blicken. Doch das Tennis-Turnier in Wimbledon ließ sie sich nicht entgehen. Ari ist seit 2021 mit Dalton Gomez verheiratet. Verdächtig: Ariana Grande trug beim Wimbledon-Finale KEINEN Ehering.

Anzeige

Anzeige

4. Andrew Garfield

Na, hast du den ehemaligen Superhelden erkannt? Der gut gelaunte Typ im hellbraunen Blazer ist Andrew Garfield. Der Schauspieler spielte 2012 in "The Amazing Spider-Man" den beliebten Superhelden. Diese Rolle verkörperte er auch 2014 in der Fortsetzung "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro".

5. Lily James

Lily James ist eine britische Schauspielerin, die zuletzt mit ihrer Rolle als Pamela Anders in der Biopic-Drama-Miniserie "Pam & Tommy" für viel Aufsehen sorgte. Die Miniserie handelt von der skandalreichen Ehe zwischen der US-Schauspielerin Pamela Anderson und Bad Boy Tommy Lee in den 90er-Jahren.

6. Daniel Brühl

Seit Mitte der 90er-Jahre ist Daniel Brühl aus dem deutschen TV und von den deutschen Kinoleinwänden nicht mehr wegzudenken: "Good Bye, Lenin!", "Lila, Lila" und der Oscar-gekrönte Film "Im Westen nichts Neues" sind nur einige erfolgreiche Filme, in denen Daniel Brühl mitgespielt hat. Auch international ist er als Schauspieler gefragt. So war er auch im US-amerikanisch-deutschen Kriegsfilm "Inglourious Basterds" neben Brad Pitt zu sehen. Seine Hauptrolle in dem spanischen Science-Fiction-Drama "Eva" brachte ihm 2012 in Spanien mehrere Nominierungen für Filmpreise ein.

7. Nick Jonas

Der Musiker war einst ein großer Teenie-Star. Gemeinsam mit seinen Brüdern Joe und Kevin gründete er die Band "Jonas Brothers", die Anfang der 2000er weltweit Riesen-Erfolge feierte. 2013 verkündeten die Brüder ihre Trennung als Band, und Nick startete als Solo-Künstler durch. Im Jahr 2019 feierten die Jonas Brothers ihr musikalisches Comeback. Nick Jonas ist seit 2018 mit der Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas verheiratet.