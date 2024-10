"Wir sind Stubenhocker": Adam Brody und Leighton Meester sprechen über Ehe-Leben

Im Moment schwärmt die ganze (weibliche) Welt von Adam Brody (44). Vielen Fans gilt er seit seinem Erfolg mit der Serie "Nobody Wants This" als der "perfekte Boyfriend". Die schlechte Nachricht: Privat ist Brody vergeben. Und ziemlich langweilig, sagt er: "Ich bin ein Stubenhocker."

Adam Brodys Frau, das ist Leighton Meester (38). Sie wurde in der Rolle der Blair in "Gossip Girl" berühmt. 2006 lernten sie sich bei einem Mittagessen in West Hollywood kennen. Brody, damals Star der Teenie-Serie "O.C., California", erinnerte sich im Gespräch für den Podcast "Podcrushed": "Ich war sofort vernarrt in sie."

Allerdings erst ziemlich heimlich. Schließlich war er damals noch mit "OCC"-Kollegin Rachel Bilson liiert, Meester mit ihrem "GG"-Kollegen Sebastian Stan. Erst als beide Beziehungen gescheitert waren und nachdem sie gemeinsam die Komödie "The Oranges" gedreht hatten, funkte es. Dann ging's fix: Verlobung im November 2013, Hochzeit im Februar 2014.

Nicht nur die Fans, der ganze Boulevard und Feuilleton steht Kopf. Die Netflix-Serie "Nobody Wants This" mit Adam Brody als Rabbiner Noah und Podcasterin Joanne (Kristen Bell, 44) wird weltweit von den Fans, aber auch von den Kritikern gefeiert. "Stern", "Spiegel", "Süddeutsche", alle berichteten auch hierzulande groß darüber. Vor allem über die Magie zwischen den beiden Hauptdarstellern der romantischen Komödie und über den Charakter von Adam Brodys Noah, der mit seiner verständnisvollen und humorvollen Art vielen als neuer "Traummann" gilt.

Alle Fans, die seufzen, wenn sie den Schauspieler in der Serie sehen, würden sich wohl nicht vorstellen können, dass er sich im Privaten für einen eher langweiligen Partner hält - allerdings einen liebevoll langweiligen.

Adam Brody: Ruhe statt Rampenlicht

Im Interview mit "GQ" erklärte Adam Brody nun, dass er und seine Familie abseits des Filmgeschäfts und entsprechenden notwendigen Terminen bei Premieren oder Promo-Veranstaltungen ein eher ruhiges Leben führen. "Wir sind Stubenhocker", meinte er und ergänzte, dass er und seine Frau keinerlei Aufmerksamkeit durch ihre Bekanntheit suchten. Seine Frau sei da sogar noch ein bisschen ruhiger: "Leighton ist von Natur aus viel privater als ich."

Adam Brody glaubt an die ewige Ehe

Auch Adam Brodys Rollencharakter Noah würde unterschreiben: "Wenn's passt, dann passt's." Und daheim bei Brody und Meester - und den beiden gemeinsamen Kindern, neun und vier Jahre alt - läuft es. Im Podcast unterstrich er zwar, wie schwer es sein könne, Kinder, Arbeit und Beziehung miteinander zu vereinen, aber mit Verständnis, Liebe, Einsatz und Vertrauen sei das zu schaffen: "Wenn man verheiratet ist und diese Verpflichtung eingeht, und wenn man Kinder hat, ist man Partner bei dem wichtigsten Projekt seines Lebens. Es wird von beiden Seiten viel Arbeit verlangt."

Dieser Verantwortung stellen sich Adam Brody und Leighton Meester nach eigenem Bekunden erfolgreich, so Brody im Podcast: "Es gibt das Klischee, dass die Ehe schwer ist. Das glaube ich nicht."

