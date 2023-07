Wirbel um David Corenswet: Der "Superman"-Star sorgt am Strand für Aufsehen!

Ende Juni wurde bekannt, dass David Corenswet in Henry Cavills Fußstapfen treten und im Film "Superman: Legacy" die Rolle des berühmten Superman spielen wird. Wenige Tage nach der Verkündung sind jetzt Fotos des Schauspielers aufgetaucht, die für viele Schlagzeilen sorgen. Der Grund? Die Bilder setzen sein bestes Stück perfekt in Szene.

David Corenswets Strandfotos gehen im Netz viral

Nachdem bekannt wurde, dass David Corenswet den neuen Superman verkörpern wird, diskutieren die Zuschauer:innen fleißig darüber, ob er ein würdiger Nachfolger für Henry Cavill ist. Doch jetzt sorgt der "The Politican"-Darsteller mit ein paar Urlaubsfotos für noch mehr Aufmerksamkeit. Auf Twitter, Instagram und Co. gingen nun einige Schnappschüsse viral, die den 29-Jährigen beim Baden im Meer zeigen. Die Bilder wurden bereits vor einigen Jahren von Paparazzi aufgenommen. Bei genauerer Betrachtung fällt dabei sofort die große Beule in seiner eng anliegenden Badehose auf.

So reagieren die Fans auf die Fotos von David Corenswet

Natürlich nehmen die Fans die Fotos zum Anlass, um in den sozialen Medien auf die "Super-Beule" des Schauspielers aufmerksam zu machen. Auf Twitter schreibt etwa eine Userin:

Ich schätze, sein Superman-Kostüm wird viel Maßarbeit erfordern. Twitter-Userin, , 2023

Auch weitere Twitter-Nutzer:innen kommentieren die Bilder. "Ich mochte die 'Superman'-Filme noch nie, aber ich glaube, jetzt bin ich ein großer Fan" und "Ich glaube, der neue 'Superman'-Film wird GROß", schreiben zwei weitere User:innen.

Andere Fans können wiederum überhaupt nicht verstehen, warum die Bilder für so viel Aufmerksamkeit sorgen. "Lasst ihn doch in Ruhe... Der arme Mann", meint etwa ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform.

Superman-Rolle war David Corenswets großer Traum

Bereits im Jahr 2019 machte David Corenswet gegenüber "Entertainment Weekly" deutlich, dass es sein großer Wunsch ist, eines Tages in Henry Cavills Fußstapfen zu treten und die Rolle von Superman zu übernehmen. "Mein Traum ist es definitiv, Superman zu spielen", betonte er im Interview dem Magazin. Vier Jahre später ging sein Wunsch nun tatsächlich in Erfüllung. Bis der neue Film "Superman: Legacy" in die Kinos kommt, müssen sich die Fans aber noch ein wenig gedulden: Am 11. Juli 2025 soll der Film in den US-amerikanischen Kinos starten.