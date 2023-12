Wird Jacob Elordi etwa der neue James Bond? Das sagt er selbst dazu!

Noch immer hüllen sich die Macher von "James Bond" in Schweigen, wer denn nun in die Fußstapfen von Daniel Craig (55) treten wird. Aktuell heiß gehandelt als zukünftiger 007: Jacob Elordi (26).

Jacon Elordi hat bedeutende Fürsprecher. Jedenfalls ist Regisseurin Sofia Coppola seit dem gemeinsamen Film "Priscilla" Fan des Australiers, der in dem Biopic "King" Elvis Presley darstellte. Und mehr noch: Vor allem die echte Priscilla, die ehemalige Elvis-Gattin, also die "Queen of Rock'n'Roll", war begeistert. Coppola verriet in einem Interview mit 'Vanity Fair': "Als wir den Film zum ersten Mal mit Priscilla sahen, hat es sie fast umgehauen, weil Jacobs Stimme so sehr wie Elvis klang. "Das war also ein großer Nervenkitzel." Durchaus möglich, dass sich auch Barbara Broccoli, die Chefin der Bond-Produktionsfirma Eon, von der Euphorie Coppolas anstecken ließe.

Das 007-Dilemma: Darf ein Australier James Bond spielen?

Vorteile: Jacob Elordi ist jung, dynamisch, attraktiv. Seine erste Hollywood-Rolle hatte er 2017 als ungenannter Komparse in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache". Seitdem arbeitete er sich empor, spielte erst in der Komödien-Trilogie "The Kissing Booth", dann 2022 an der Seite von Top-Star Ben Affleck ("Tiefe Wasser"). 2023 sorgte er neben "Priscilla" auch im Thriller "Saltburn" für Aufsehen. Aber reicht das, um Bond zu werden? Da darf es Zweifel geben, zumal Elordi Australier ist. Ein Bursche aus "Down under" als 007 - das wäre eine Sensation.

Offizielle Äußerungen gibt es Eon-seitig nicht zu den Gerüchten. Und wie reagierte Jacob Elordi? Der findet die Aufmerksamkeit "nett". In einem Interview mit "Extra" sagte er: "Das ist wunderschön. Mir gefällt, dass die Leute mich vielleicht in ihre Filme einbauen wollen. Das freut mich wirklich."

Zumindest, was Bescheidenheit und höfliches britisches Understatement angeht, wäre Elordi geeignet.