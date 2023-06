Wird Richard Madden der neue James Bond? DAS sagt der "Game of Thrones"-Star jetzt dazu

Das Wichtigste in Kürze Seit Monaten wird darüber spekuliert, welcher Schauspieler nach Daniel Craig die Rolle von James Bond übernimmt.

"Game of Thrones"-Star Richard Madden wird als großer Favorit gehandelt. Warum? Das erfährst du hier.

Seit Monaten fragen sich die Fans: Wer tritt wohl in die Fußstapfen von Daniel Craig und übernimmt die Rolle des neuen 007? Der "Game of Thrones"-Star Richard Madden gilt als heißer Favorit für die Rolle. Er selbst äußert sich nun in einem Interview zu den Gerüchten.

Richard Madden ließ als Robb Stark in der beliebten Fantasy-Serie "Game of Thrones" bereits zahlreiche Herzen höherschlagen. Vor wenigen Tagen startete nun die Amazon-Thrillerserie "Citadel", in der er die Rolle des coolen Geheimagenten Mason Kane übernimmt - das Zeug zum 007 hat Richard Madden also. Kein Wunder, dass er von britischen Medien deshalb immer wieder als Favorit für den neuen "James Bond"-Film gehandelt wird - und das, obwohl die Suche laut Produzentin Barbara Broccoli noch gar nicht begonnen hat.

Richard Madden reagiert auf die Spekulationen

BIslang hielt sich Richard Madden über die Gerüchte weitestgehend bedeckt. Im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" äußert sich der 36-Jährige in London nun aber erstmals öffentlich zu den Spekulationen. "Ich glaube, die Gerüchteküche kocht jetzt seit einer Weile", meint er. Und weiter:

Es ist jetzt vollkommen außerhalb meiner Kontrolle. Ich finde, ich habe genug dazu gesagt. Ridhard Madden, , 2023

Offenbar bleibt den "James Bond"-Fans also nichts übrig, als weiter darüber zu spekulieren, wer wohl in Daniel Craigs Fußstapfen treten wird.

Richard Madden heizt bei Instagram die Gerüchte an

Erst wenige Tage vor seinem Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" brachte Richard Madden die Gerüchteküche selbst zum Brodeln. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er einen kurzen Clip, in dem er mit seinem "Citadel"-Kollegen Stanley Tucci in einem Restaurant sitzt. Vor ihnen stehen dabei zwei Martini mit Zitrone - DAS Lieblingsgetränk von James Bond! In dem Video trinken die beiden Schauspieler einen Schluck ihres Getränks und grinsen daraufhin vielsagend in die Kamera. Als Stanley Tucci seinen Co-Star daraufhin fragt, wie ihm der Cocktail schmeckt, antwortet er lediglich mit: "Vorzüglich!" Ob Richard Madden mit diesem Posting die Gerüchte wohl bestätigen wollte?

Der Beitrag sorgte jedenfalls für viele Spekulationen bei den Fans. "Also ist Richard Madden der neue James Bond?" und "Wenn das Richard Madden ist, der einen Martini trinkt, der geschüttelt und nicht gerührt wurde, dann bin ich ganz aus dem Häuschen", schrieben nur zwei von vielen Nutzer:innen in den Kommentaren.

Richard Madden ist selbst ein großer 007-Fan

Dass der 36-Jährige selbst ein großer Fan der beliebten "James Bond"-Filme ist, dürfte mittlerweile längst kein Geheimnis mehr sein. Bereits im Jahr 2018 hatte er gegenüber "GQ" gesagt, dass es ihn freue, mit der Rolle in Verbindung gebracht zu werden. "Es ist großartig, dafür in Betracht gezogen zu werden", schwärmte er im Interview und fügte hinzu: "Ich will nichts verhexen, indem ich irgendwas sage. Ich glaube, das ist wie ein Fluch."

