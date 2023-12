Witwe Maria ist sicher: Ihr verstorbener Mann René Weller schickt ihr Zeichen

Im August verstarb René Weller im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung. Für seine Fans ist der schillernde Boxer unvergessen. Und für seine Witwe Maria immer wieder allgegenwärtig.

Rosemarie "Maria" Weller, geborene Dörk (71), bereitet sich auf das erste Weihnachtsfest vor, dass sie ohne ihren geliebten Mann René wird verbringen müssen. Wobei: Wie die gelernte Journalistin, die seit November 2013 mit René verheiratet war, "RTL.de" im Interview gestand, ist sie sich sehr sicher, dass ihr Mann ihr immer noch sehr nahe ist. "Er gibt mir ständig Zeichen", sagte sie und berichtete von mehreren besonderen Ereignissen, die sie als Signale ihres verstorbenen Mannes deutet.

Schickte René Weller aus dem Himmel seinen Nachfolger?

Einmal fiel ein Bild von René vom Wohnzimmerschrank - obwohl da niemand in der Nähe stand und sie selbst in der Küche gewesen sei. Warum Maria Weller dies als Zeichen deutete? Sie hatte gerade ein bisschen über ihn geschimpft. Auch dass ihr Handy sich mal während des Telefonierens mit lautem Knall "verabschiedete", interpretiert sie als Zeichen: René Weller habe das Telefonieren gar nicht leiden können.

"Immer mal wieder" kämen die Zeichen, so Maria Weller, nicht regelmäßig, aber beständig. "So komische und auch trotzige Zeichen", sagte Weller im Interview. So ordnete sie auch eine besonders lästige Fliege als von René gesandt ein.

Das schönste Erlebnis habe sie bei der Totenwache gehabt. Da tauchten plötzlich zwei Boxer auf, ein Vater mit seinem Sohn. Beim Sohn handelte es sich um Luca Cinqueoncie (22). Als der seine Hand respektvoll auf den Sarg legte, um seinem Vorbild René die letzte Ehre zu erweisen, erkannte Maria Weller schlagartig: "Hey René, hast du ihn gerufen? Da ist er!" Denn René Weller hatte zu Lebzeiten immer gegrummelt, dass es weit und breit kein Nachwuchstalent gäbe, das in seine Fußstapfen treten könne. Maria Weller, so sagte sie, sei die Verbindung zwischen ihrem verstorbenen Mann und Luca, dem mehrfachen Junioren-Weltmeister, sofort klar gewesen.