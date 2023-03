Wusstest du das? DIESE 15 Filme haben die meisten Oscars gewonnen

Endlich ist es wieder so weit, die aufregendste Zeit des Jahres steht vor der Tür! Zumindest, was die Filmwelt angeht. Am 12. März werden die Academy Awards zum 95. Mal verliehen und am 13. März, 1 Uhr deutsche Ortszeit, wird die Oscar-Verleihung wie jedes Jahr von ProSieben live übertragen. Doch bis es so weit ist, werfen wir einen Blick zurück und schauen, welche Filme bisher die meisten Oscars gewonnen haben.

Bei dem Gedanken an echte Klassiker kommen uns gleich eine Handvoll spannender, mitreißender Filme in den Sinn. Da wären Titanic, Forrest Gump, Der Herr der Ringe oder auch Der Pate – um nur einige wenige zu nennen. Diese Liste könnten wir wohl noch ewig weiterführen. Doch nur weil Filme sich einen Platz in unserem Gedächtnis verschafft haben oder national sowie international besonders erfolgreich waren, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch bei den Oscars abgeräumt haben. Hier gelten immer noch andere Regeln: die Regeln der Academy, die ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt.

Welche Werke die Jury der Academy of Motion Picture Arts and Sciences über die Jahre für besonders gelungen hielt und welche Filme somit die meisten Oscars gewonnen haben, erfahrt ihr jetzt.

1. Titanic (1997)

© Courtesy Everett Collection

Es soll immer noch Leute geben, die Titanic nicht gesehen haben. Verrückt, oder? In dem Drama geht es, neben dem Untergang des berühmten Passagierschiffes, um die wirklich schöne, aber auch traurige Liebesgeschichte von Rose und Jack.

Gewonnene Oscars: 11 von 14 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Beste Musik

Bester Filmsong

Bester Schnitt

Beste Spezialeffekte

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bester Tonschnitt

2. Ben Hur (1959)

© Mary Evans

26 Jahre nach der Geburt Christi gerät Ben Hur mit seinem Jugendfreund Messala in einen Streit, woraufhin dieser Ben Hur zu Unrecht des versuchten Mordes beschuldigt. Sein Schicksal scheint besiegelt, doch geben ihm Rachegelüste sowie sein unbedingter Überlebenswille die nötige Kraft, sich zu befreien.

Gewonnene Oscars: 11 von 12 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bester Schnitt

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Beste Filmmusik

Beste visuelle Effekte

3. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003)

© KPA

Im letzten Teil der Trilogie spitzt sich die Geschichte rund um Frodo, Sam und den anderen Protagonisten zu. Außerdem kommt es zur finalen Schlacht um Mittelerde.

Gewonnene Oscars: 11 von 11 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Schnitt

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Bestes Szenenbild

Beste Filmmusik

Beste visuelle Effekte

Bestes Make-up

Bester Song

4. West Side Story (1961)

© Courtesy Everett Collection

Der legendäre Tanzfilm handelt sowohl von Liebe als auch von Hass. Im Mittelpunkt stehen Tony und Maria, Mitglieder zweier verfeindeter Straßengangs in New York. Ob es für die beiden ein Happy End geben kann?

Gewonnene Oscars: 10 von 11 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Nebendarsteller

Beste Nebendarstellerin

Beste Farbkamera

Beste Kostüme in einem Farbfilm

Bestes Szenenbild in einem Farbfilm

Beste Filmmusik eines Musicals

Bester Sound

Bester Schnitt

5. Der englische Patient (1996)

© United Archives

Auch dieser Filmklassiker aus den 90er-Jahren handelt von einer herzzerreißenden Liebesgeschichte. Ein Mann erleidet in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges schwerste Verbrennungen bis zur Unkenntlichkeit. Lazarettschwester Hana kümmert sich hingebungsvoll um ihren Patienten, der ihr nach und nach von einer tragischen Romanze berichtet.

Gewonnene Oscars: 9 von 12 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Beste Nebendarstellerin

Beste Ausstattung

Beste Kamera

Beste Kostüme

Beste dramatische Filmmusik

Bester Ton

Bester Schnitt

6. Gigi (1958)

© United Archives

Gigi lebt um 1900 herum in Paris und soll zur Kurtisane ausgebildet werden. Die junge Frau hat jedoch ganz andere Dinge im Kopf und verliebt sich in Gaston, der hinter ihrem Rücken ein falsches Spiel treibt.

Gewonnene Oscars: 9 von 9 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Kamera (Farbfilm)

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Bester Schnitt

Bester Song

Beste Filmmusik (Musical)

7. Der letzte Kaiser (1987)

© United Archives

1908 wird der kleine Junge Puyis mit zwei Jahren zum chinesischen Kaiser ernannt und wächst in einem goldenen Käfig auf, abgeschottet von der Außenwelt. Um ihn herum entwickelt sich China zu einer maoistisch-kommunistischen Republik und es kommt zu Unruhen.

Gewonnene Oscars: 9 von 9 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Bester Schnitt

Bester Ton

Beste Filmmusik

8. Vom Winde verweht (1939)

© KPA

Herzschmerz, Drama, Sezessionskrieg: 1861 verliebt sich Scarlett O'Hara in einen Soldaten, der jedoch ihre Cousine heiratet. Kurz darauf lernt sie Rhett Butler kennen. Seine Bemühungen lehnt die junge Frau auf unschöne Weise ab und merkt fast zu spät, für wen ihr Herz wirklich schlägt.

Gewonnene Oscars: 8 von 13 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Beste Kamera (Farbfilm)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bestes Szenenbild

Bester Schnitt

Übrigens: Das mehrstündige Epos erhielt neben den 8 "offiziellen" Oscars noch zwei Ehrenoscars.

9. Verdammt in alle Ewigkeit (1953)

© United Archives

Sommer 1941: Der Soldat Prewitt wird in einer Kaserne auf Hawaii stationiert. Sein Vorgesetzter, der intrigante Captain Holmes, will ihn ohne seine Zustimmung in der Box-Staffel einsetzen, doch Prewitt weigert sich. Daraufhin wird er schikaniert, bevor sich der eigentliche Kampf erst noch anbahnt …

Gewonnene Oscars: 8 von 13 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Nebendarsteller

Beste Nebendarstellerin

Beste Kamera (Schwarzweißfilm)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Ton

Bester Schnitt

10. My Fair Lady (1964)

In der Musicalverfilmung geht es um eine Wette, die Phonetik-Professor Higgins mit einem Freund abschließt: Die wenig gebildete und etwas vorlaute Blumenverkäuferin Eliza Doolittle soll sich – mit seiner Hilfe – in eine echte High-Society-Lady verwandeln. Auf die Probe gestellt wird dies beim Pferderennen in Ascot sowie bei einem Diplomatenball.

Gewonnene Oscars: 8 von 12 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Beste Filmmusik

11. Amadeus (1984)

© Mary Evans

Dieser opulent ausgestattete Film beschreibt das Leben von Komponist Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sicht des Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri. Dieser beäugt das Talent des jungen Mannes äußerst neidisch und heckt einen Plan aus, um das Wunderkind loszuwerden.

Gewonnene Oscars: 8 von 11 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bestes Make-up

Bestes Szenenbild

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

12. Gandhi (1982)

© Courtesy Everett Collection

Dies ist die Geschichte des friedlichen Revolutionärs Mahatma Gandhi. Seine Geschichte beginnt im späten 19. Jahrhundert und erzählt von einem Mann, der sich vom Jurastudenten zum Weltverbesserer und großen politischen Anführer entwickelt. Sein oberstes Ziel: Das indische Volk von der britischen Unterdrückung zu befreien.

Gewonnene Oscars: 8 von 11 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes Szenenbild

Bester Schnitt

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

13. Die Faust im Nacken (1954)

© KPA

Johnny Friendly, Gewerkschaftsboss in einem korrupten Hafenviertel, terrorisiert die dortigen Arbeiter. Einer von ihnen ist Ex-Boxer Terry Malloy, der in eine Falle gelockt wird und sich zwischen Ansehen und einem guten Ruf oder der Liebe und einem reinen Gewissen entscheiden muss.

Gewonnene Oscars: 8 von 10 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bestes Drehbuch

Bestes Szenenbild (Schwarzweiß)

Bester Schnitt

Beste Kamera (Schwarzweiß)

14. Slumdog Millionär (2008)

© dpa

Der Straßenjunge Jamal ist nur eine Quizfrage davon entfernt, den Hauptpreis zu gewinnen. Jedoch wird er unrechtmäßig des Betrugs bezichtigt und erzählt dem Polizeikommissar dann seine packende Lebensgeschichte - und von seinem eigentlichen Ziel: seine große Liebe Latika wiederzufinden.

Gewonnene Oscars: 8 von 10 Nominierungen

Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Schnitt

Beste Kamera

Bester Ton

Bester Song

Beste Filmmusik

15. Cabaret (1972)

© Everett Collection

Berlin 1931: Die US-Amerikanerin Sally Bowles tritt regelmäßig im KitKat-Club auf und tut alles dafür, um ihren Traum vom Leben als erfolgreiche Schauspielerin zu verwirklichen. Als sie sich in den englischen Studenten Brian verliebt und der Nationalsozialismus um sie herum immer weiter voranschreitet, stehen ebenso turbulente wie gefährliche Zeiten unmittelbar bevor.

Gewonnene Oscars: 8 von 10 Nominierungen

Kategorien: