Es ist aus europäischer Sicht die bisher spektakulärste Tour der WWE: Erstmals werden Raw und Smack Down über drei aufeinanderfolgende Wochen aus Europa übertragen. Auch in Deutschland und Österreich legen die WWE-Superstars einen Zwischenstopp ein - und zwar gleich dreimal.

Die Wrestling-Liga WWE (World Wrestling Entertainment) geht im Frühjahr 2025 auf große Europa-Tour, insgesamt elf Städte stehen auf dem Tournee-Kalender. Das gab die WWE, die zur TKO Group Holdings gehört, am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Tickets für WWE-Shows: Registrierung möglich

Die WWE-Superstars werden demnach in Barcelona (Spanien), Dortmund (Deutschland), Hannover (Deutschland), Brüssel (Belgien), Bologna (Italien), Belfast (Nordirland), Nottingham (England), Glasgow (Schottland), Wien (Österreich), Amsterdam (Niederlande) und London (England) auftreten.

Sechs der insgesamt zwölf Shows werden auch im Fernsehen übertragen. "Monday Night Raw" wird aus Belgien, Schottland und England ausgestrahlt, "Friday Night Smack Down" kommt nach Spanien, Italien und England. Fans können sich bereits für den Vorverkaufszugang registrieren, indem sie die folgende Webseite besuchen: WWE Vorverkaufsregistrierung.

WWE kommt nach Hannover, Dortmund und Wien

Freitag, 14. März: Barcelona, Spanien - Friday Night Smack Down - Olimpic Arena

Samstag, 15. März: Dortmund, Deutschland - Road to Wrestle Mania Tour - Westfalenhalle

Sonntag, 16. März: Hannover, Deutschland -Road to Wrestle Mania Tour - ZAG Arena

Montag, 17. März: Brüssel, Belgien - Monday Night RAW -Forest National

Freitag, 21. März: Bologna, Italien - Friday Night Smack Down - Unipol Arena

Samstag, 22. März: Belfast, Nordirland - Road to Wrestle Mania Tour - SSE Arena

Sonntag, 23. März: Nottingham, England - Road to Wrestle Mania Tour - Motorpoint Arena

Montag, 24. März: Glasgow, Schottland - Monday Night RAW - OVO Hydro

Freitag, 28. März: London, England - Friday Night Smack Down - O2 Arena

Samstag, 29. März: Wien, Österreich - Road to Wrestle Mania Tour - Wiener Stadthalle

Sonntag, 30. März: Amsterdam, Niederlande - Road to WrestleM ania Tour - Ziggo Dome

Montag, 31. März: London, England - Monday Night RAW - O2 Arena

Diese Stars sind auf der "Road to Wrestle Mania" dabei

Die Fans können dadurch ihre Lieblings-WWE-Superstars wenige Wochen vor "Wrestle Mania 41" sehen, der größten WWE-Show des Jahres. Diese findet am Samstag, den 19. April und Sonntag, den 20. April 2025 im Allegiant Stadium in Las Vegas, USA statt. Am 30. November steigt übrigens noch die "Survivor Series" 2024. ProSieben MAXX überträgt das Großevent im Free-TV in voller Länge.

Für die Europa-Tour angekündigt sind: Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, World Heavyweight Champion Gunther aus Österreich, Women's World Champion Liv Morgan, Seth Freakin' Rollins, Rhea Ripley, Drew McIntyre, die WWE Women's Tag Team Champions Bianca Belair & Jade Cargil.