Yeliz Koc: Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin hofft weiterhin die große Liebe zu finden

Yeliz Koc (30) ist weiter auf der Suche nach der großen Liebe. Es will mit dem Richtigen für die "Promi Big Brother"-Gewinnerin einfach nicht klappen. In einem Interview gestand sie jetzt: "Ich bin weiterhin Single - aber ich glaube noch an die große Liebe."

Drama, Baby, Drama! Egal, mit wem die Reality-Queen Yeliz Koc anbandelte - nichts war für die Ewigkeit. Obwohl es auch zuletzt wieder einen Mann an ihrer Seite gab, hat sich nach ihren Angaben nichts an ihrem Beziehungsstatus geändert. Der lautet "Single", er könnte auch heißen: "Es ist kompliziert."

2018 wurde Yeliz mit einem Schlag im Reality-Business bekannt, und zwar wortwörtlich: Sie verpasste dem damaligen Bachelor Daniel Völz (39) eine Ohrfeige, weil der ihrer Meinung nach mit ihren Gefühlen gespielt hatte. Mit diesem Reality-Kollegen klappte es also nicht. Danach aber bandelte Yeliz immer wieder nach TV-Formaten mit Männern an, die sie während der Dreharbeiten näher kennengelernt hatte.

Namen, die ihren Weg pflasterten: Johannes Haller (36, "Bachelor in Paradise", 2018), Paco Herb (28, "Kampf der Realitystars", 2022), Jannik Kontalis (27, "Make Love Fake Love", 2022), Yasin Mohamed (32, "Good Luck Guys", 2023).

Dazwischen, 2020, gab es eine längere und vor allem die folgenreichste Beziehung: Yeliz verliebte sich in Jimi Blue Ochsenknecht (32) und wurde schwanger. Als sie Tochter Snow im Oktober 2021 zur Welt brachte, war sie aber bereits wieder solo. Jimi machte sich aus dem Staub und beherrschte vor Kurzem als selbsterklärter "unfreiwilliger Erzeuger" unschön die Schlagzeilen.

Spaß mit Yasin Mohamend - aber rein freundschaftlich

Im Februar dieses Jahres wurde klar, dass die nach dem "Promi Big Brother"-Sieg mit Yasin vereinbarte "Kennenlernphase" nicht in der großen Liebe münden würde. Immerhin verstehen sich die beiden noch gut. Als Yeliz am vergangenen Wochenende beim "Fame Fighting Challenge"-Event in Hamburg vorbeischaute, schlenderte sie zwar alleine über den roten Teppich. Im Publikum traf sie dann aber auf Yasin und unterhielt sich gut mit ihm.

Nach Yasin versuchte es Yeliz mit einem "Mr. Unbekannt". Sie bestätigte das im April bei einer Fragerunde mit ihren Fans auf ihrem Instagram-Account (673.000 Follower). "Ja", antwortete sie klar, aber einsilbig auf die Frage, ob sie gerade jemand "kennenlerne". Jetzt bestätigte sie gegenüber "Bild", dass auch aus diesem Versuch nichts Ernstes wurde. Yeliz erklärte:

Ich bin weiterhin Single. Aber ich glaube noch an die große Liebe. Yeliz Koç, Mai 2024

Yeliz Koc will keinen, "der sich herumtreibt und tagelang Party macht"

Warum es wohl so partout nicht klappen mag mit einer großen, dauerhaften Liebe? Ihren Instagram-Followern vertraute sie kürzlich an: "Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Keinen Mann, der sich herumtreibt und schon gar nicht mit fremden Frauen oder tagelang Party macht, sodass er dann nicht mehr zu erreichen ist. Einfach einen Mann und kein großes Kind."

Yeliz' Suche geht weiter.