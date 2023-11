Yeliz Koc und Yasin Mohamed: "Promi Big Brother" ist für sie ein "Liebestest"

Wie ernst ist die Liebelei zwischen den Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32)? Wenn es nach ihr geht, entscheidet über ein mögliches Happy End vor allem "Promi Big Brother"!

2022 lernten sich Yeliz Koc und Yasin Mohamed beim "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) kennen. Am Traumstrand von Thailand knisterte es. Und offenbar auch danach noch. Zumindest hielt sich hartnäckig, aber unbestätigt, das Gerücht, dass sich der Zweitplatzierte und die Fünftplatzierte des Reality-Wettbewerbs zurück in Deutschland weiter engen Kontakt gepflegt hätten. Jetzt packt Yeliz im Container-Talk mit Manuela Wisbeck (40) und Dilara Kruse (31) aus: Sie spricht über das, was war, was ist und was sein könnte.

Yelic Koc mit Love-Geständnis: Ja, sie hatten was!

"Natürlich ist da was passiert", stellt Yeliz klar. Nach den Dreharbeiten in Thailand "trafen wir uns weiter", auch in Hannover, wo Koc lebt. "Da ist er auch geblieben bis zu meinem Einzug hier", schildert Koc ihren Mitstreiterinnen. Richtig zusammen seien sie aber nicht, betont sie dabei. Dennoch gesteht sie auch, dass sie ihn "sehr gerne" möge.

Außerdem rutscht Yeliz ein weiteres Detail heraus: Yasin Mohamed hat wohl durchaus schon angedeutet, dass er für etwas "Festes" bereit wäre. So äußert sich der Reality-Star, der mit Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (31) eine entzückende Tochter (Snow Elaine) hat:

Er hat dann schon irgendwann mal in den Raum geworfen, dass er möchte, dass ich dann niemanden mehr treffe und er halt auch nicht Yeliz Koc , 2023

Es gibt aber noch ein Problem: Mohamed hat den Ruf eines echten Casanovas. Und Koc äußert Bedenken: "Eine Woche findet er die toll und in der anderen Woche findet er die Frau toll". Deshalb hat sie inoffiziell "Promi Big Brother" zu einer Art "Liebestest" angelegt: "Ich hab gesagt, von mir aus können wir das so machen, aber wenn ich rauskomme, warte ich mal ab, was ich für Storys höre."

"Meine Beste": Yasin Mohamed will brav sein

Nach der PBB-Zeit wolle Koc feststellen, "ob Yasin brav gewesen ist - oder halt nicht". Während Koc im Container sitzt, sandte Mohamed bereits deutliche Signale von Treue. In einer Instagram-Story filmte der Realitystar am Montag seine vermeintliche Liebste, wie sie über den Fernseh-Bildschirm flimmerte und säuselte im Hintergrund: "Da ist sie ... die Beste!"