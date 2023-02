Das Wichtigste in Kürze Yvonne Catterfeld war 14 Jahre mit "Stromberg"-Schauspieler Oliver Wnuk zusammen.

Im Dezember 2021 verkündeten beide die Trennung.

Nun scheint die Sängerin wieder glücklich verliebt zu sein, wie sie "Bild am Sonntag" verriet.

Anzeige

Sängerin Yvonne Catterfeld scheint wieder auf Wolke Sieben zu schweben. Die "Für Dich"-Interpretin verriet bei der Berlinale, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Trennung von Oliver Wnuk im Jahr 2021

Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld hat kürzlich bei der Berlinale in einem Interview mit "Bild am Sonntag" verkündet, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Laut Catterfeld war es kein Geheimnis, aber sie wurde einfach noch nicht danach gefragt. Den Namen oder weitere Informationen über ihren neuen Partner wollte sie jedoch nicht preisgeben.

Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung. Yvonne Catterfeld zur , "Bild am Sonntag"

Für ihre Fans war die Trennung von ihrem langjährigen Partner Oliver Wnuk im Dezember 2021 ein Schock. Die beiden waren seit 14 Jahren zusammen und haben einen Sohn, der im Jahr 2014 geboren wurde. Die Trennung wurde von beiden Seiten als freundschaftlich und in beiderseitigem Einvernehmen bekannt gegeben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Yvonne Catterfeld: Bereit für einen neuen Partner

Nun scheint Yvonne Catterfeld wieder bereit zu sein, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Obwohl sie nicht viele Details über ihren neuen Partner preisgibt, scheint sie glücklich zu sein.

Anzeige

Anzeige

Für ihre Fans ist es sicherlich erfreulich zu hören, dass die Sängerin wieder glücklich vergeben ist. Sie ist nicht nur als Schauspielerin und Sängerin bekannt, sondern auch als sympathische und bodenständige Persönlichkeit. Ihr offenes und ehrliches Auftreten macht sie zu einer beliebten Figur in der deutschen Unterhaltungsindustrie.

Es bleibt abzuwarten, ob Yvonne Catterfeld irgendwann in Zukunft weitere Informationen über ihre neue Beziehung preisgeben wird. Bis dahin können ihre Fans sich jedoch sicher sein, dass sie ihre Karriere und ihr Privatleben in vollen Zügen genießt.

Yvonne Catterfeld feiert 20-jährige Musikkarriere

Yvonne Catterfeld kann sich übrigens gleich doppelt freuen: Vor genau 20 Jahren gelang der deutschen Sängerin und Schauspielerin der Durchbruch in der Musikindustrie. Ihr Song "Für Dich", produziert von Dieter Bohlen, landete 2003 auf Platz eins der deutschen Single-Charts und legte damit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere als Musikerin.

Doch bevor sie als Sängerin bekannt wurde, begann ihre Karriere vor der Kamera. Im Jahr 2001 wurde Yvonne Catterfeld als "Julia Blum" in der erfolgreichen Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zum Star. Sie spielte bis 2005 in der Serie und erlangte dadurch große Bekanntheit beim deutschen Fernsehpublikum.

Auch musikalisch konnte Yvonne Catterfeld schnell überzeugen. Nach dem großen Erfolg von "Für Dich" folgten weitere erfolgreiche Singles und Alben. Mit ihrer klaren und kraftvollen Stimme begeisterte sie ihre Fans und eroberte die deutschen Charts.

Neben ihrer Musikkarriere war Catterfeld auch weiterhin als Schauspielerin aktiv. Sie spielte in verschiedenen Filmen und Serien mit, darunter auch in internationalen Produktionen wie "Keinohrhasen" und "Die Trapp Familie – Ein Leben für die Musik".