Yvonne Woelke hat kein Geld mehr: Jetzt kommt ihr Peter Klein zur Hilfe!

Yvonne Woelke hatte eigentlich große Pläne. Am Berliner Kurfürstendamm hat sie sich im Frühjahr eine Wohnung gekauft. Doch an einen Einzug ist momentan nicht zu denken. Die Reality-TV-Bekanntheit kann sich eine Kernsanierung nicht leisten. Umso dankbarer ist sie für die Unterstützung ihres Freundes Peter Klein.

65 Quadratmeter in bester Lage Berlins - Yvonne Woelke hatte im Mai stolz verkündet, eine Wohnung am Ku'damm erworben zu haben. "Die war sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Ist natürlich eine gute Lage, aber die muss komplett kernsaniert werden. Und ich habe das Geld dazu nicht", gesteht Yvonne nun gegenüber RTL. Doch woran liegt das?

Yvonne Woelkes Wohnung muss komplett renoviert werden

Eigentlich hatte Yvonne einen Kredit aufgenommen, um die Sanierungskosten zu decken. "Wie das immer so ist [...]. Das Auto geht kaputt, dann sind das da wieder 2000 Euro. Dann geht in der Firma etwas kaputt, 2000 Euro. Das Gerät kaputt, 4000 Euro. Ja, und jetzt ist das ganze Geld, was eigentlich in die Wohnung gesteckt werden sollte, einfach mal weg", gibt sie zu. Einen weiteren Kredit bekomme sie aktuell nicht von ihrer Bank.

Bevor Yvonne die Wohnung beziehen kann, gibt es noch einiges zu tun. "Die Fenster, die müssen ausgewechselt werden, die Heizungsrohre müssen ausgewechselt werden", zählt die ehemalige "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin auf.

Doch damit nicht genug: Das Bad müsse gemacht, Wände heruntergeholt und Wasseranschlüsse verlegt werden. "Ich habe noch nicht mal eine Toilette", klagt die Schlagersängerin.

Peter Klein: Der Retter in der Not?

Umso dankbarer sei Yvonne für ihren Freund Peter Klein, der sie momentan tatkräftig bei der Renovierung unterstützt. "Der kann das, der kann anpacken und das ist schon die beste Unterstützung, die ich haben kann", schwärmt sie von dem ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidaten.

Übrigens: Laut Yvonne soll Peter die Wohnung ebenfalls nutzen dürfen, wenn sie bezugsfertig ist. "Immer, wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten", sagte sie im Mai gegenüber "Bild".

Was läuft zwischen Yvonne und Peter?

Seit dem Dschungelcamp 2023 machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Yvonne und Peter ein Paar sind. Im August vergangenen Jahres hatte der gelernte Maler und Lackierer sogar öffentlich zugegeben, in Yvonne verliebt zu sein. "Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt. Ich mein, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr", gestand er gegenüber RTL.

Trotz der öffentlichen Liebeserklärung beharrt Yvonne bis heute darauf, dass die beiden nur "gute Freunde" seien. Ob sich die beiden bei der Renovierung nun näherkommen? Ihre Fans halten sie sicherlich weiterhin auf dem Laufenden.

