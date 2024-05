Zendaya und Tom Holland: Schmiedet das "Spider-Man"-Paar Hochzeitspläne?

Schwingen sich "Spider-Man"-Schauspieler Tom Holland (27) und "Euphoria"-Star Zendaya (27) bald vor den Altar? Insider sprechen nun von Hochzeitsplänen des Hollywood-Traumpaars. Doch was steckt dahinter?

Läuten bei Tom Holland und Zendaya bald die Hochzeitsglocken? Laut dem "People"-Magazin kann sich das Schauspielerpaar angeblich eine gemeinsame Zukunft als Ehepaar vorstellen. "Es wurde über eine Heirat gesprochen, und das ist Realität", behauptet eine Quelle bei "People".

Ihre Beziehung halten sie privat

Holland und Zendaya, deren neuer Film "Challengers - Rivalen" gerade angelaufen ist, lernten sich bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen "Spider-Man"-Streifen kennen. Seitdem haben sie ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. "Sie sind nicht die Art von Stars, die ihr gemeinsames Leben zu großen Teilen in den sozialen Medien veröffentlichen", erklärte die Quelle weiter.

"Beide sind privat", so der Insider, der laut "People" hinzufügte, dass die Aufmerksamkeit, die dem Paar in der Öffentlichkeit zuteil wird, "für keinen von ihnen einfach oder angenehm ist". Für beide sei ihre Arbeit wichtig, "und das beschäftigt sie jetzt".

Zendaya: "Man kann sich nicht verstecken"

Zendaya sprach vergangenes Jahr mit dem Magazin "Elle" über das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung. "Ich akzeptiere, dass Teile meines Lebens öffentlich sein werden", sagte sie. "Aber ich habe auch die Kontrolle darüber, was ich teile", fuhr sie fort. Die Schauspielerin erklärte zudem: "Man kann sich nicht verstecken. Das macht auch keinen Spaß. Ich navigiere das jetzt mehr denn je."

Erste Gerüchte über eine Beziehung der beiden Schauspielstars Tom Holland und Zendaya kamen schon vor etwa sieben Jahren auf. Nachdem sie den Film "Spider-Man: Homecoming" (2017) gedreht hatten - in dem Holland Peter Parker spielte und Zendaya seine Klassenkameradin Michelle Jones aka. MJ darstellte -, gab es bereits Spekulationen. Die beiden dementierten die Liebesgerüchte damals und erklärten in Interviews, dass sie nur "Freunde" seien. Seit dem Herbst 2021 sollen die beiden auch offiziell ein Paar sein.