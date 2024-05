Iris Klein feierte am Sonntag (26. Mai) mit einer Gartenparty ihren 57. Geburtstag. Eingeladen war neben ihrer Familie auch ein Kamerateam.

Ausgelassen hat Iris Klein am 26. Mai ihren 57. Geburtstag gefeiert. Zu der Gartenparty in Worms kamen am Sonntagnachmittag auch ihre Töchter Jenny Frankhauser (31) und Daniela Katzenberger (37). Die Wahl-Mallorquinerin hatte neben Ehemann Lucas Cordalis (56) ein Kamerateam im Schlepptau.

Von Unstimmigkeiten keine Spur mehr

In den vergangenen Jahren gab es in der Familie immer mal wieder Streitigkeiten, Daniela Katzenberger und Halbschwester Jenny Frankhauser hatten sogar eine längere Funkstille. Doch die Probleme scheinen vergessen, denn am Geburtstag zeigten sie sich glücklich zusammen mit ihrer Mutter. Die drei Frauen posierten übermütig für Fotos und Videos, die sie auf ihren Instagramkanälen hochluden.

So veröffentlichte Daniela Katzenberger auf ihrer Instagramseite einen Clip, in dem sie gemeinsam fröhlich tanzen. Jenny Frankhauser, die Ende März zum zweiten Mal Mutter geworden ist und Baby Milan in der Trage dabei hatte, scherzte zu einem gemeinsamen Foto: "Kardashian's bei Wish bestellt. Happy Birthday Mama. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen."

Wie den Postings zu entnehmen ist, wurde Iris Klein mit einer fröhlichen Gartenparty von Familie, Freund:innen und Nachbarn gefeiert - inklusive DJ, Cocktailbar und Karaoke. Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis schmetterten ein Duett, dann durfte auch Iris Klein mit ihrem Schwiegersohn beim Singen ran. "Wunderschön", kommentierte dazu Katzenberger lachend ob der etwas schrägen Töne.

Stars, Kameras und Personaltrainer

Die 37-Jährige dreht derzeit übrigens die neue Staffel ihrer Doku-Soap, in der dann wohl auch die Fete thematisiert wird. "Weil bei uns Privatsphäre großgeschrieben wird... ist auch am Geburtstag das Kamerateam da", scherzte sie in ihrer Instagramstory. Auch ihr Personaltrainer Tobias Wendeler, der die bekannte TV-Blondine seit einem Jahr in Form bringt, durfte mitfeiern. Ebenfalls unter den Gästen war Designerin Pia Bolte (46), die Iris Klein schon mehrfach für ihre Shows gebucht hat.

Iris Klein schwärmt von ihren Enkelkindern

Zuvor hatte Katzenberger zusammen mit ihrer Tochter Sophia (9) schon "Happy Birthday" für das Geburtstagskind geträllert. Wohl eines der schönsten Geschenke für Iris Klein, die erst vor einer Woche mit einem süßen Posting deutlich gemacht hatte, dass Familie ihr Ein und Alles ist. Zu einem Bild, auf dem sie ihrem jüngsten Enkelsohn das Fläschchen gibt, schrieb sie: "Wenn ich meine Enkelkinder anschaue, weiß ich immer genau, was wichtig ist im Leben. Danke, dass ich Euch habe." Die Familie sei der Sinn ihres Lebens. "Kein Geld und kein Ruhm der Welt könnte mir dieses Gefühl ersetzen."

DAS Promithema 2023

Es scheint, als habe sich die 57-Jährige von dem Trennungsdrama mit ihrem Ex Peter Klein (57) endgültig erholt. Anfang 2023 machte sie mit ihrem Mann überraschend Schluss und sorgte damit für eines der Promithemen des Jahres. Sie behauptete, er habe sie am Rande der Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit Yvonne Woelke (42) betrogen. Es folgten viele gegenseitige Vorwürfe und schließlich saß das Ex-Paar auch noch zusammen bei "Promi Big Brother" im Container.

Iris Kleins neue Beziehung

Seit Ende Februar ist Iris Klein mit ihrem neuen Partner Stefan Braun (47) glücklich. Er zeigte seine Liebe anlässlich des Geburtstags auch noch einmal öffentlich und schickte auf Instagram seinem "Schatz" herzliche Glückwünsche.

