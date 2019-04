"Andy Warhol sagte mal, dass in Zukunft jeder 15 Minuten Ruhm hat ... Er hat sich vertan, es sind 1:30", sagt Teddy Teclebrhan. In seiner neuen ProSieben-Comedy-Show "1:30" lädt Teddy Teclebrhan ab 28. Mai 2019 immer dienstags um 22:50 Uhr Schauspieler, Comedians, Musiker, Tänzer und viele weitere interessante Gäste ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist in "1:30" willkommen.