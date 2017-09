Der Montag auf ProSieben bekommt Verstärkung! Ab dem 25. September um 22:10 Uhr folgen unsere Lieblings-Kellnerinnen auf unsere Lieblings-Nerds von "The Big Bang Theory", die ab 20:15 Uhr an den Start gehen. Für einen munteren Montag ist damit gesorgt – auch wenn wir dem Serienende mit ein paar Tränen in den Augen entgegensehen. Ihr könnt es bis zum Start der neuen Folgen kaum erwarten oder wollt Euer Wissen auffrischen? Hier haben wir die letzten Details für Euch:

Was bisher in Staffel 6 geschah:

Max und Caroline haben sich zu Teilhabern des "Diners" hochgearbeitet, in dem sie sich insbesondere um die Dessert-Bar kümmern. Als ein Hurrikan die Bar zerstört, stehen die beiden Frauen aber wieder einmal vor dem Nichts. Max trauert zudem ihrer Beziehung mit Randy hinterher, den sie einfach nicht vergessen kann. Kurzerhand entschließt sie sich zusammen mit Caroline und Han, ihrem Ex-Freund nach Texas zu folgen. Währenddessen übernimmt Neu-Mutter Sophie die Leitung des "Diners" und muss Oleg und Earl beaufsichtigen.

Was Euch in den letzten zehn Folgen erwartet:

Max und Caroline sind nach einer abenteuerlichen Reise endlich in Texas angekommen. Um Kontakt mit Randy aufzunehmen, der dort an einem Filmset arbeitet, lassen sie sich als Zombies casten. Aber nicht nur Max Liebesleben wird auf die Probe gestellt, auch Caroline ist von dem gut aussehenden Handwerker Bobby, der die Dessert-Bar in New York wieder hergerichtet hat, mehr als angetan.

Ab Montag, den 25. September, um 22:10 Uhr gibt es auf ProSieben neue Folgen von den "2 Broke Girls". Um 23.10 Uhr darf man sich zudem im Wochenrhythmus auf die gesamte 3. Staffel von "Mom" freuen!