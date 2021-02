Warum sind ABBA-Hits Songs für die Ewigkeit?

"Die Songs haben eine unglaubliche Kraft, sie sind episch", schwärmen die "Fanta 2" Michi Beck und Smudo – und verraten ein Geheimnis: "Agnetha war unser Früh-Teenie-Role-Model für DIE Traumfrau!"

Alvaro Soler, der Coach-Kollege der Fantas bei "The Voice Kids", wurde zwar erst neun Jahre nach Auflösung der Band geboren, doch auch er bekennt: "Meine Freundin und ich sind Riesen-ABBA-Fans. Ich habe mir erst vor Kurzem eine Vinyl-Schallplatte mit ihren Best-of-Hits gekauft, die regelmäßig bei uns läuft." Dieses Album steht auch bei Moderator Jochen Schropp im Plattenregal. Für ihn steht fest: "Keine Band hat mich nachhaltig so geprägt wie ABBA!"

Ein ganz besonderes Ereignis mit ABBA verbindet ProSieben Moderatorin Viviane Geppert: "Zum 60. Geburtstag meiner Oma haben wir für sie als Überraschung mit der ganzen Familie 'Dancing Queen' gesungen und performt. Alle in den typischen ABBA-Schlaghosen und mit glitzernden Blusen. Das wird mir immer im Kopf bleiben, weil meine Oma für mich DIE Dancing Queen auf Erden ist!"

Der ABBA-Abend auf ProSieben:

In der Dokumentation "ABBA – Songs für die Ewigkeit" (OT: "ABBA: The Secrets Of Their Greatest Hits", am 9. Februar um 20:15 Uhr) berichten Insider von ihrer gemeinsamen Zeit mit Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. ProSieben gibt erstmals im deutschen TV Einblicke in die Kreativschmiede der Band, zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Tonstudio und analysiert drei ihrer Hits.

"ABBA in Concert"(9. Februar um 21:20 Uhr) ist das einzige derzeit verfügbare Live-Konzert der schwedischen Musiklegenden – erstmals im deutschen TV auf ProSieben in HD-Qualität. Es entstand 1979 im Rahmen der zweiten Welttournee der Band in der Londoner Wembley Arena.