Die sechsteilige Miniserie besteht aus vier Standalone-Folgen, die nach dem "Monster of The Week"-Prinzip aufgebaut sind, und zwei Folgen - eine am Anfang und eine am Ende - die tiefer in die Serien-Mythologie eintauchen, ihr neue Wendungen hinzufügen und Details aufklären.

Die Agenten Scully (Gillian Anderson) & Mulder (David Duchovny) haben sich in den neuen Folgen entfremdet (auch wenn sie immer noch zu gelegentlichen Flirts neigen) und grübeln über das Schicksal ihres Sohnes nach, das in den neuen Folgen ebenfalls aufgedeckt werden soll. Außerdem verrät die neue Behind-The-Scenes-Featurette von FOX diese 4 neuen Fakten:

Eine Frau aus Mulders Vergangenheit taucht wieder auf. Schauspielerin Annet Mahendru wird in der ersten der sechs neuen Folgen als Sveta auftauchen. Eine junge Frau, die glaubt immer wieder von Aliens entführt zu werden und der Mulder in der Vergangenheit schon einmal begegnet ist. Laut der Schauspielerin geht die Story in eine ganz neue, zeitgemäße Richtung und weiß zu faszinieren.

Joel Hale spielt einen konservativen Verschwörungs-Theoretiker. Der Star aus "Soup and Community" ist nur einer von vielen Gaststars, aber was wirklich überrascht ist seine Rolle, als berühmter konservativer Talkshow-Host, der gleichzeitig ein ernst zu nehmender Verschwörungstheoretiker ist. Hales Serien-Charakter sieht überall Außerirdische und Verschwörungen der Regierung. Als er sich mit Mulder austauschen will, startet die zentrale Storyline der neuen Folgen. Hale dazu: „Ich bringe den Stein ins Rollen, was folgt ist eher ein Erdrutsch!“

Das Überleben des Rauchers (William B. Davis) wird erklärt. Wie bereits angekündigt, wird auch Mulders Erzfeind, der Raucher, sein Comeback feiern. Wie nun in der neuen Promo verraten wurde, erklären die neuen Folgen auch, wie er den Raketeneinschlag, in dem er am Ende der neunten Staffel scheinbar zu Tode kam, überleben konnte.

Die Beziehung von Scully und Mulder scheint sich in eine andere Richtung entwickelt zu haben. In den vergangenen Staffeln wurden immer wieder Hinweise gestreut, die auf ein amouröses Verhältnis der beiden Agenten hindeuten, allen voran ihr gemeinsames Kind. Jetzt werden die Zuschauer erfahren, was mit diesem Kind passiert ist… und Einblicke erhalten, wie sich die Beziehung von Mulder & Scully weiterentwickelt hat.

Im Promovideo anbei sprechen Carter und einige Hauptdarsteller über die neuen Kniffe in der Serien-Mythologie, die nun bevorstehen: