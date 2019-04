All About Fashion. All About Style. In der neuen Umstylingshow "All About You – Das Fashion Duell" treten ab 20. April, immer samstags um 16:00 Uhr auf ProSieben, Fashion-Ikonen wie Kaviar Gauche, Franziska Knuppe, Papis Loveday, Angelina Kirsch oder Riccardo Simonetti im Umstyling-Battle gegeneinander an. In insgesamt zehn Folgen fragt ProSieben am Samstagnachmittag: Welche Fashion-Ikone verpasst ihrem Kandidaten das coolste Makeover?