Fotograf und Stylist Armin Morbach kennt sich mit Mode aus. Bei “All About You – Das Fashion Duell” tritt er gegen Blogger Riccardo Simonetti an. Die Challenge: Wer verpasst seinem Kandidaten das bessere Makeover? Wir trafen den Style-Experten backstage zum Talk. Was ist in, was out? Hier kommen Armins Antworten.