Der Sommer steht vor der Tür. Was für Trends sind angesagt?

Riccardo Simonetti: Man kommt nicht aus ohne Millenial Pink. Am besten ein Komplett-Look: Jogginganzug, Overall, normaler Anzug oder eine Jeans-T-Shirt-Kombi. Das ist diesen Sommer „the hot shit“!

Außerdem braucht man etwas in Vintage-Blumen-Optik. Ich weiß, es ist ein bisschen ausgelutscht, weil dieser Trend jeden Sommer kommt. Aber nun dürfen sich auch Männer daran bedienen.

Und ich glaube, dass dieser Sommer die letzte Saison für Neon ist. Deshalb sollte man sich noch mal so richtig ausleben und Neon-Akzente setzen. Ich mag Neon-Socken, die kombiniere ich zu Sneakers. Dann ist es nicht so ganz „in-your-face“, aber ein kleiner Akzent. Das können Männer und Frauen gleichermaßen tragen.

Auf welchen Trend freust du dich am meisten?

Riccardo Simonetti: Ich orientiere mich nicht an Trends. Ich mache immer das, worauf ich Lust habe. Der Millenial-Pink-Trend spielt mir aber sehr in die Karten, weil ich Rosa und Anzüge, auch Jogginganzüge, liebe! Das fällt immer auf, ist ein Statement. Dieses Jahr wird es von mir wieder viele Statements in der Farbe Rosa geben.

Und welchen Trend kannst du nicht mehr sehen?

Riccardo Simonetti: Ich bin kein Fan von diesen riesigen Balenciaga-Schuhen. Mittlerweile hat jeder Designer, jede Fast-Fashion-Brand diesen Schuh kopiert. Dicke, klobige Sneaker - ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Die lassen den Fuß vier Nummern größer aussehen. Das ist cool gewesen, aber das hat man oft genug gesehen. Ich wäre bereit für etwas Neues.

Du hast deinen eigenen Style längst gefunden. Wie ist dir das gelungen?

Riccardo Simonetti: Ausprobieren ist das A und O. Besonders bei Mode sollte man keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Das hilft, um den persönlichen Stil zu schärfen. Es ist ganz wichtig, dass man seine Komfortzone immer mal wieder verlässt, um sich weiterzuentwickeln. Das gilt fürs Leben als auch für Mode. Ich bin ein Mensch, der sehr mutig ist, schon immer. Und der bestimmt auch schon viele Dinge getragen hat, die Andere nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden.

Aber mir persönlich hat es immer Spaß gemacht. Wenn man sich von Spaß leiten lässt, übersteht man alle möglichen Trends. Am Ende ist Stil das, was zählt. Trends kommen und gehen. Aber Stil bleibt für immer.

Wie findet man den Mut, ausgefallene Stücke zu tragen?

Riccardo Simonetti: Hab' keine Angst davor, Aufmerksamkeit zu erregen. Die meisten Menschen haben so panische Angst davor aufzufallen, dass sie sich am liebsten genauso anziehen, wie alle anderen auch. Man muss nur einmal verreisen. Da sieht man plötzlich: „Verdammt, hier sehen alle Menschen anders aus.“ Deshalb kaufen sich so viele Menschen Klamotten im Urlaub, die sie danach nie wieder anziehen werden. Weil sie es nur in dem Moment fühlen.

Ich finde, man darf sich nicht an seinem Umfeld orientieren, sondern sollte seine eigenen Regeln setzen. Ehe man sich versieht, wird man zu jemandem, der Andere beeinflusst. Denn wenn du derjenige bist, der in deinem Freundeskreis modemutig ist, wirst du ganz schnell sehen wie viele Leute sich davon inspirieren lassen und sich auch mal etwas trauen. Man wird es nie schaffen, alle zufrieden zu stellen.

Kannst du dich an dein erstes, ausgefallenes Teil erinnern?

Riccardo Simonetti: Ein Strampler, als ich aus dem Krankenhaus kam, nachdem meine Mutter mich entbunden hat. Das war ein über-opulenter weißer Overall. Ich war natürlich ein Baby, aber ich sah aus wie ein Prinz. Ich hatte ein weißes Haarband um den Kopf gewickelt, mit einer riesigen weißen Feder. Ich sah aus wie ein 20er-Jahre-Showgirl. Das war mein erstes Outfit. Das wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt.