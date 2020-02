"25 Türsteher wollen ein Flugzeug am Starten hindern – spektakulärer kann man wohl nicht in den Abend starten. Aber wir haben noch viel mehr Action auf dem Zettel, und einiges davon live im Studio und sogar mit prominenter Unterstützung", freut sich der Moderator.

Welchen Experimenten er besonders entgegenfiebert, bei welcher Live-Aktion seine prominenten Gäste Sophia Thomalla und Smudo glänzen wollen und wann Elton sich selbst mal richtig verschätzt hat, erzählt der ProSieben-Moderator im folgenden Kurzinterview.

Alle gegen Einen: Moderator Elton im Kurzinterview

Elton, in der neuen Ausgabe von "Alle gegen Einen" tritt die 31-jährige Sofia gegen ganz Deutschland an. Was schätzt Du: Wer wird am Ende die Nase vorn haben – und warum?

„Ob Kandidat oder TV-Publikum – wer am Ende gewinnen wird, lässt sich vor der Sendung nie vorhersagen. Mit Sofia haben wir jedenfalls ein kluges Köpfchen am Start, das auch in der Lage zu sein scheint, auf seinen Bauch zu hören. Gerade das ist bei ‚Alle gegen Einen‘ wichtig. In der ersten Staffel haben übrigens drei Mal unsere Kandidaten im Studio gewonnen, einmal war TV-Deutschland besser. Aus diesem Grund hoffe ich, dass die Zuschauer die Herausforderung annehmen und dieses Mal noch genauer mitschätzen.“

Deine Show bietet einen sehr bunten Mix an Action- und Spaß-Experimenten. Auf welche "Schätzperimente" freust Du Dich besonders?

"25 Türsteher wollen ein Flugzeug am Starten hindern – spektakulärer kann man wohl nicht in den Abend starten. Aber wir haben noch viel mehr Action auf dem Zettel, und einiges davon live im Studio und sogar mit prominenter Unterstützung: Am Samstag werden wir u.a. herausfinden, wie lange ein Terrier braucht, um eine Anzahl an Luftballons zum Platzen zu bringen, und wir werden Sophia Thomalla und Smudo dabei zusehen, wie sie unter Zeitdruck aus Trauben Wein machen. Und den Wein werde ich vielleicht trinken und dann selber an mir testen, wie lange ich brauche, um aus Wein Wasser zu machen! Ich kann versprechen: Das wird ein sehr unterhaltsamer TV-Abend!"

Hand aufs Herz: Wann hast Du Dich mal so richtig verschätzt?

"Oh, da kann ich mich noch sehr gut erinnern! Was nämlich wohl die wenigsten wissen: Ich bin ein fantastischer Turmspringer. Aber jedes Mal, wenn ich mit Stefan im Synchronspringen angetreten bin, habe ich mich aus irgendeinem Grund in Sachen Absprung-Timing, Überschlags-Moment und Beginn der Eintauchphase völlig verschätzt. Keine Ahnung, was da immer los war."