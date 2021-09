Wann läuft "Beauty & The Nerd" 2021?

Am 5. August um 20:15 Uhr wurde die erste Folge der 3. Staffel auf ProSieben ausgestrahlt. Alle Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

So geht es in Folge 4 weiter

Bei einem Frage-Antwort-Spiel haben die Teams die Chance sich spielerisch besser kennenzulernen. Pikante Geheimnisse und private Peinlichkeiten werden in der Villa offengelegt.

Im Clip: Staffel 3 Episode 4: Das große Umstyling

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Das sind die Paare bei "Beauty & The Nerd" – Wer ist raus und wer steht im Finale?

In Folge 1 wurde gleich schon ein Paar neu gematcht. Nerd Chris tauschte seine Beauty Mounia gegen Neuzugang Meike. Damit musste Mounia die Show verlassen.

Nach Folge 1 lauteten die Paare:

Auch Mounia muss nach Folge 1 ihre Koffer packen und Alex verließ die Villa freiwillig in Folge 2.

Damit sind folgende Paare im Finale:

Cao und Luisa

Luca und Wiktoria

Markus und Cecilia

Lese hier mehr über die Finalist:innen

Darum geht's bei "Beauty & The Nerd"

In einer Traumvilla auf Zypern heißt es für acht zurückhaltende Einzelgänger:innen und acht selbstbewusste Schönheiten: Match finden, zusammenraufen und in die Welt der Spielpartnerin oder des Spielpartners eintauchen. Denn, wer ein großes Umstyling ergattern und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges unter der Sonne des Mittelmeers bestreiten.

Doch was passiert, wenn Chipstüte auf Champagner, Sweat-Hoodie auf Abendrobe und ausgelatschte Sneaker auf glamouröse Pumps treffen? Wer wird im Urlaubsparadies zum Dreamteam und bei wem fliegen die Fetzen? Am Ende jeder Folge muss ein Beauty and the Nerd - Paar die Villa verlassen.

Das Umstyling

In Staffel 2 konnten sich Illya, Elias, Sven L. und Jennifer über einen neuen Look und ein brandneues Selbstbewusstsein freuen.

Zum Umstyling konnten 2021:

Das sind die Beautys:

Runter von der Yacht – rein ins nerdig schöne Sommerabenteuer! Auch auf diese sieben Schönheiten wartet ein Welten-Clash der besonderen Art.

Beauty Ricarda (28, Model & Influencerin aus Solingen) prognostiziert nach ihrer Ankunft auf der Urlaubsinsel: " Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!" >> Exit nach Folge 5

(28, Model & Influencerin aus Solingen) prognostiziert nach ihrer Ankunft auf der Urlaubsinsel: " Wiktoria (23, Versicherungskauffrau aus Heinsberg) freut sich auf eine enge Bindung zu ihrem künftigen Spielpartner: " Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!"

(23, Versicherungskauffrau aus Heinsberg) freut sich auf eine enge Bindung zu ihrem künftigen Spielpartner: " Loreen (21, Microblading Artist aus Ronnenberg) sucht vor allem einen guten Zuhörer: " Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen." >>Exit nach Folge 3

(21, Microblading Artist aus Ronnenberg) sucht vor allem einen guten Zuhörer: " Luisa (19, Influencerin aus Bamberg): "Die Nerds können sich auf mich freuen. Aber ich bin gespannt, wie es mit den Beautys wird."

(19, Influencerin aus Bamberg): "Die Nerds können sich auf mich freuen. Aber ich bin gespannt, wie es mit den Beautys wird." Alexandra (25, Biologiestudentin aus München) hat da ganz andere Sorgen: " Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen." >> Exit nach Folge 2

(25, Biologiestudentin aus München) hat da ganz andere Sorgen: " Cecilia (25, Model aus Düsseldorf) warnt schon mal vor: " Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer."

(25, Model aus Düsseldorf) warnt schon mal vor: " Meike (29, Krankeschwester und Influencerin aus Köln): "Ich kann meinem Nerd das kölsche Grundgesetz beibringen und wie lange man nach Mallorca oder Dubai fliegt." >> Exit nach Folge 2

(29, Krankeschwester und Influencerin aus Köln): Julien (29, Beziehungscoach aus Köln): "Buongiorno! Die Gewinner sind heute angekommen", begrüßt er die Nerds und Beautys in der Villa. >> Exit nach Folge 4

Mounia (25, Beauty mit Auto-Faible aus Darmstadt) hofft, mit einem authentischen Look zu punkten: " Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!" >> Exit nach Folge 1

Helena (23, Fashionista & Studentin aus München) setzt auf ihren Grips: "Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen." >> Exit nach Folge 1

>>> Erfahre mehr über die Beautys. Hier geht's zu den Steckbriefen.

Wer sind die Nerds?

Leonard (25), Zahlen-Jongleur aus Mainz: " Mit höherer Mathematik kenne ich mich aus, mit Frauen hingegen gar nicht. " >>Exit nach Folge 3

(25), Zahlen-Jongleur aus Mainz: " " Luca (21), Zocker aus Overath: " Meine Haare sind zwar bunt, doch auf Beautys wirke ich farblos. "

(21), Zocker aus Overath: " " Jeremy (18), Nerd-Nesthäkchen aus Gingen an der Fils: " Stundenlange Klamottensuche gibt es bei mir nicht. Kleidung ist einfach dazu da, damit einem warm ist und nicht zu kalt. " >> Exit nach Folge 5

(18), Nerd-Nesthäkchen aus Gingen an der Fils: " " >> Exit nach Folge 5 Teresa (27), Game-Testerin aus Würzburg: " Ich liebe es zu singen – am liebsten auf Elbisch! " >> Exit nach Folge 4

(27), Game-Testerin aus Würzburg: " " Cao (22), Cosplayer aus Sigmaringen: " Als Cosplayer bin ich vielleicht unschlagbar was Aussehen betrifft, aber privat bin ich da eine komplette Niete. "

(22), Cosplayer aus Sigmaringen: " " Markus (23), Sportstudent und Magic-Karten-Sammler aus Kiel: " Klar kann ich mir ein Umstyling gut vorstellen – solange die Haare lang bleiben dürfen! "

(23), Sportstudent und Magic-Karten-Sammler aus Kiel: " " Christian (31), Softwareentwickler aus Augsburg: " Ich spreche fünf Programmiersprachen, aber bei Beautys finde ich keine Worte. " >> Exit nach Folge 2

(31), Softwareentwickler aus Augsburg: " " Volker (27), Anime-Fan aus Rottendorf: "Beautys kenne ich bisher nur von den Postern an der Wand in meinem Zimmer." >> Exit nach Folge 1

>>> Erfahre mehr über die Nerds. Hier geht's zu den Steckbriefen

Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" – immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Das könnte dich auch interessieren: