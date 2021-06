Wann läuft BATN 2021?

Am 5. August um 20:15 Uhr wird die erste Folge der 3. Staffel auf ProSieben ausgestrahlt.

Im Clip: Best of Finale 2020!

Worum geht es in der Show?

In einer Traumvilla auf Zypern heißt es für acht zurückhaltende Einzelgänger:innen und acht selbstbewusste Schönheiten: Match finden, zusammenraufen und in die Welt der Spielpartnerin oder des Spielpartners eintauchen. Denn, wer ein großes Umstyling ergattern und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro teilen möchte, muss als Team zusammenwachsen und gemeinsam verrückte Challenges unter der Sonne des Mittelmeers bestreiten.

Doch was passiert, wenn Chipstüte auf Champagner, Sweat-Hoodie auf Abendrobe und ausgelatschte Sneaker auf glamouröse Pumps treffen? Wer wird im Urlaubsparadies zum Dreamteam und bei wem fliegen die Fetzen? Am Ende jeder Folge muss ein BeautyNerd-Paar die Villa verlassen.

" Beauty & The Nerd" exklusiv vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Wer sind die Nerds?

Leonard (25), Zahlen-Jongleur aus Mainz: "Mit höherer Mathematik kenne ich mich aus, mit Frauen hingegen gar nicht."

Luca (21), Zocker aus Overath: "Meine Haare sind zwar bunt, doch auf Beautys wirke ich farblos."

Jeremy (18), Nerd-Nesthäkchen aus Gingen an der Fils: "Stundenlange Klamottensuche gibt es bei mir nicht. Kleidung ist einfach dazu da, damit einem warm ist und nicht zu kalt."

Teresa (27), Game-Testerin aus Würzburg: "Ich liebe es zu singen – am liebsten auf Elbisch!"

Volker (27), Anime-Fan aus Rottendorf: "Beautys kenne ich bisher nur von den Postern an der Wand in meinem Zimmer."

Cao (22), Cosplayer aus Sigmaringen: "Als Cosplayer bin ich vielleicht unschlagbar was Styling betrifft, aber privat bin ich da eine komplette Niete."

Markus (23), Sportstudent und Magic-Karten-Sammler aus Kiel: "Klar kann ich mir ein Umstyling gut vorstellen – solange die Haare lang bleiben dürfen!"

Christian (31), Softwareentwickler aus Augsburg: "Ich spreche fünf Programmiersprachen, aber bei Beautys finde ich keine Worte."

Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" – ab 5. August 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn