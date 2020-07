Beauty & The Nerd

Auf die Plätze, fertig, Beauty!

Dicke Boots, schwarze Kleidung und Zopf – so kennen die Beauties und Nerds Teilnehmerin Jenny. Eigentlich wollte der Fantasy-Fan nie etwas an sich ändern – doch Jenny will sich überraschen lassen und gibt dem Stylingteam offiziell die Erlaubnis: "Leute, haut rein. Tobt euch aus!" Das lassen sich die Experten nicht zweimal sagen.

Jennys Umstyling: "Das wird bombastisch!"

Tschüss, Mauerblümchen

Als die 33-Jährige in der Stylinglounge ankommt, verliert Thomas Rath keine Zeit und geht ihrem Nerd-Dasein auf den Grund. Dabei bemerkt er natürlich auch, dass Jennys Prioritäten nicht bei schönen Klamotten und Make-Up liegen. Fashion-Fachmann Thomas Rath will Jennys scheue Art verbannen und ihr zeigen, dass sie sich nicht mehr verstecken muss. Weder vor den Mobbern aus ihrer Schulzeit, noch vor der realen Welt.

Wilde Mähne

Eine Sache gäbe es dann doch, die Jenny gerne verändern möchte: ihre Haare. Bisher waren sie immer zu einem zotteligen Dutt verknotet. Dabei kann ihre lange, braune Mähne locker mit denen von Victoria, Kim und Annabel mithalten! "Meine Güte hast du schöne Haare", entfährt es Thomas Rath, als Jenny den Dutt öffnet. "Das ist ja wirklich ein Traum!" Er ist davon überzeugt, dass in der Nerdin eine Sexyness steckt, von der sie selbst nur noch nichts wusste.

Rache ist süß, Jenny wird süßer

Mit dem Makeover will sie nicht nur ihr Äußeres verändern, sondern es auch ihren Mobbern und Hatern von früher zeigen: "Leute hier bin ich, ich stehe noch und ich bin nicht kleinzukriegen!". Und so greift Thomas Rath zur sexy Jeans-Hotpants, einem figurbetontem Leoparden-Kleid und silbernen High Heels.

Vorher vs. Nachher – die Beauties bekommen Konkurrenz

In Jennys Kopf hat die Transformation schon begonnen und die Styling-Profis legen Hand an, um ihr neues Selbstbewusstsein auch nach außen zu befördern. Der Moment der Wahrheit ist gekommen! Die neue Jenny präsentiert sich ihren Mitstreitern mit einer sexy Pirouette und einem breiten Grinsen im Gesicht. Beauty Chris bleibt der Atem weg. "Leck mich am A*sch ey, das hat sich richtig gelohnt!"

Auch Jenny will sich nach dem Umstyling das erste Mal im Spiegel sehen: "Es ist komplett anders! Es ist krass und ich fühle mich zehntausend Mal besser!" Mit ihr wurde auch der letzte Nerd in eine waschechte Beauty verwandelt.

Wer wird "Beauty & the Nerd" 2020 gewinnen? Das erfährst du nächsten Donnerstag, den 9. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

