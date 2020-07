"Das ist ein großer, großer Traum, der für mich in Erfüllung geht! Ich wollte es von Anfang an. Wir haben wirklich hart gekämpft und es uns auch verdient. Ich bin einfach nur stolz auf uns", sagt Kim strahlend. "Bei Beauty & The Nerd hat wirklich das richtige Paar gewonnen. Wir sind so aneinandergewachsen, wir verstehen uns so gut wie kein anderes Paar!", ergänzt Illya.

Es war ein steiniger Weg bis zum Sieg. Auch Schlagerstar Annabel und Elfenschlitzohr Elias wollten als Gewinner die Show verlassen – in den letzten Challenges der Show sah es auch gut für die beiden aus. Mit Ehrgeiz und einer Menge Elfen-Power ließen sie die anderen Kandidaten hinter sich. Doch während des großen Finales endet ihre Glückssträhne.

Große Herausforderungen für die Kandidaten

Die letzte Challenge vor dem großen Finale absolvieren die zwei Teams auf einem Schiff. Nach einer wilden Wasserfahrt kommen die "Beauty & The Nerd"-Paare an ihrem Piratenboot an – und dürfen sich direkt mit Matheformeln beschäftigen. Bei der ersten Challenge handelt es sich um Gleichungen, die die Beautys lösen müssen. Annabel startet, Elias steht ihr bei und unterstützt.

Ein zusätzlicher Stressfaktor: Das gegenüberliegende Team, bestehend aus Illya und Kim, brüllen quer über Ibiza, um Annabel und Elias aus dem Konzept zu bringen. Die korrekte Lösung der Gleichung ist die erste Zahl des Zahlenschlosses. Dieses müssen die Beauties und Nerds mit der richtigen Kombination öffnen, um an die Gewinnerkiste zu gelangen.

Next please! Während Illya und Kim sich an die Matheformell setzen, sind auch Elias und Annabel nicht ohne. Sie versuchen, mit genauso viel Gebrüll, die anderen zu nerven. Kim bleibt trotzdem konzentriert – aber wie war das nochmal mit f (x) und der Klammer?

Beauty-Challenge für die Nerds

Nun sollen die Nerds ihr Kosmetik-Fachwissen unter Beweis stellen: Wer kennt sich besser mit Schwämmen und Pinseln aus? Wer die Challenge gewinnt, bekommt im nächsten Finale-Spiel einen Zeitvorsprung von fünf Sekunden.

Die Beauty-Produkte müssen von den Nerds in die richtigen Kästchen geordnet werden. Puderpinsel? Augenbrauen-Bürstchen? Lippenpinsel? "Konzentration ist bei mir tatsächlich ein unschönes Thema. Wenn ich unter Stress stehe, dann ist mit Konzentration nicht besonders viel", gibt Illya zu. War das eher ein Hilferuf?

Trotz Stress und wildem Pinsel-Chaos gewinnen Elias und Annabel die Kosmetik-Challenge. Ups, dass riecht nach Ärger: Bei Illya und Kim bricht ein Ehekrach aus! Er hätte sich in den letzten Wochen wohl noch mehr mit Kims Pinseln beschäftigen müssen.

Im Clip: Best Of Finale

Kim und Illya gewinnen Beauty & The Nerd 2020

"Ich weiß nicht, was gerade passiert ist – aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich echt enttäuscht von Illya bin. Und ich wünsche mir, für die alles entscheidende Challenge, dass du echt mal deinen Kopf einschaltest und alles gibst, weil so langsam nervt's!", sagt sie wütend. Harte Worte von Kim, dabei sollten sie und Illya gerade jetzt zusammenhalten.

"Das wäre jetzt so ärgerlich, wenn es nicht klappen würde, deswegen geben wir alles" – Annabel und Elias sind motiviert und wollen diese Challenge unbedingt gewinnen. An einem Mast des Schiffes hochzuklettern, sollte für Elias kein Problem sein, schließlich ist er sehr geschickt.

Das Blatt wendet sich – Kims Kletter-Aktionen sind besser als die ihrer Konkurrentin Annabel. Doch die letzte Ziffer ihres Schlosses fehlt noch. Nun heißt es: Illya gegen Elias – wer schnappt sich die Ziffer und kann den Zahlencode schnellstmöglich eingeben?

Auch wenn Elias einen fünf Sekunden Vorsprung ergattert, eilt auch Illya in Windeseile Richtung Deck. Es ist hektisch, eine leichte Panik bricht aus und Geduld ist gefragt. Doch die Jubelschreie sind nicht zu überhören – Kim und Illya öffnen mit ihrem Zahlencode zuerst ihre Kiste! Trauer bei Elias und Annabel – weil eine Zahl verrutschte, öffnete sich das Schloss nicht. Die alles entscheidende Challenge haben sie nicht gewonnen.

Du willst dir den Einzug ins Finale oder weitere Challenges nochmal anschauen? Hier findest du die Videos: