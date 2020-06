In den bisherigen Wochen hatten die Beauties und Nerds schon Zeit zusammenzuwachsen, doch nun soll es noch intimer zwischen ihnen zugehen – zumindest zwischen einigen Paaren.

Im Clip: Zwischen Victoria und Sven knistert es gewaltig

Schauspiel-Challenge mit Raúl Richter

Raúl Richter ist einer der bekanntesten Darsteller der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und jetzt gibt er den Beauties und Nerds Anleitung im Schauspielern für die nächste Paar-Challenge. Die Kandidaten sollen emotionale Szenen aus der Filmgeschichte nachstellen: "Titanic", "Krieg der Sterne" oder "Harry und Sally".

Kuss-Herausforderung für Elias und Annabel

Nicht jeder ist happy mit seiner Aufgabe. "Eine Kuss-Szene ist der absolute Horror!", schimpft Beauty Annabel. Ihr Nerd-Partner Elias ergänzt aufgewühlt: "Ich hab‘ danach nen vollroten Kopf." Die beiden haben eine besonders intime Herausforderung zu bestehen. Sie müssen die berühmte Kuss-Szene aus "Spiderman" nachspielen. Vor allem Elias muss da erst mal schlucken. "Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst", erklärt Elfenohren-Fan. "Ich habe natürlich auch leichte Ängste davor."

Kuss-Szenen gehören in der Schauspielerei zum Alltag. Raul Richter steht den "Beauty & The Nerd"-Kandidaten zur Seite und möchte von ihnen eine gute Performance sehen: "In der Schauspielerei ist es so. Man spielt eine Rolle. Wenn in der Szene ein Kuss verlangt wird, dann muss geküsst werden. Da will ich natürlich vollen Einsatz haben. Von beiden."

Ein neuer Held unter den Nerds

Für Elias steht ein ganz besonderer Moment an – er spielt nicht nur einen der größten Superhelden der Filmgeschichte, sondern darf seiner Annabel ganz nahekommen. "Ich putze mir dann auch gerne noch einmal die Zähne, wenn du das möchtest", so der 24-Jährige. Auch wenn Annabel mit ihrer Filmrolle nicht so happy ist – sie müssen Raúl Richter überzeugen. Wie werden die Beiden die Challenge meistern und kommt es tatsächlich zum richtigen Film-Kuss?

Wer von den "Beauty & The Nerd"-Kandidaten die Challenge gewinnen wird, erfährst du am Donnerstag, den 18. Juni 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

Das könnte dich auch interessieren: