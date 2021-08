Beauty & The Nerd

Teresa stellt sich vor

Neuling Teresa zeichnet sich ihrer Meinung nach vor allem deshalb als Nerdin aus, weil sie lieber Games zockt als auf Partys zu tanzen. Sie kann bei ihren Nerd-Konkurrenten mit ihrer netten, aufgeschlossenen Art und den gemeinsamen Interessen punkten. Was aber bei den Beautys in der Villa besonders für Gesprächsstoff sorgt: Teresa erklärt sich gleich zu Beginn als potenziell asexuell.

Teresa: Der Geruch von Körperflüssigkeiten turnt sie ab

Sex ist ein menschliches Grundbedürfnis, finden die Beautys. Nicht so bei Teresa. Zu ihren bisherigen sexuellen Erfahrungen sagt sie: "Es war auch nie sche*ße. Es war halt nur für mich wirklich nie so erfüllend, dass ich sag: 'Ich kann nicht mehr ohne leben. ’ Was mich vor allem abturnt ist nicht, dass irgendwas falsch gemacht wurde, sondern einfach der Geruch von Körperflüssigkeiten. Der ist nun mal einfach da und das ist nichts für mich."

Cao in Love?

Nerd Cao ist besonders angetan von der 27-Jährigen. Ihn verbindet mit Teresa unter anderem die Leidenschaft für Cosplay. Vor den anderen Nerds lässt der 22-Jährige sogar verlauten: "Diese Asexualität spielt auch keine Rolle. Sie mag die gleichen Anime, sie mag Cosplay, wir gehen auf die gleichen Messen und sowas. Ich find sie ultrasüß, vor allem auch schön. Sie ist zwar älter als ich, aber das macht mir nix aus." Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass solche romantischen Vibes bei Teresa ankommen: "Da hab ich nicht so die Menschenkenntnis, was romantische Sachen angeht. Da bin ich immer ein bisschen hinten dran, was das Mitkriegen von sowas angeht.", erklärt sie.

Beauty-Ersatz Luisa

Ob Cao eine Chance bei seiner Herzensdame hat, bleibt noch offen. Jetzt kann er sich aber erstmal voll und ganz auf seine neue Beauty-Partnerin Luisa konzentrieren. Über sie hat sich Cao schnell eine Meinung gebildet: "Von der Optik her, ist sie ne Bombe, super!" Luisas erster Eindruck von Cao fällt noch etwas zurückhaltender aus: "Meinen Nerd find ich echt süß. Er ist zwar ein bisschen anstrengend, weil er irgendwie so ein bisschen hyperaktiv ist und viel redet, aber man kann sich mit ihm auf jeden Fall unterhalten." Das scheint eine spannende Kombination zu werden.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"Beauty & The Nerd" immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Das könnte dich auch interessieren: