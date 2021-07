Welche Beauty wächst bei "Beauty & The Nerd" mit ihrem Nerd zu einem Dreamteam zusammen? Diese Beautys stellen sich unter der heißen Sonne Zyperns der Herausforderung.

Mounia: "Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!"

Alter: 25

Wohnort: Darmstadt

Beruf: arbeitet in einer Autovermietung

Beauty mit "Rums": Mounia liebt schnelle Autos. Kein Wunder also, dass sie ihre Liebe auch zum Beruf gemacht hat. Mit ihrem Job in einer Autovermietung kann die 25-Jährige ihre Leidenschaft jeden Tag leben. Außerdem hat die Darmstädterin ein Faible für Video- und Fotoshootings. Diese nutzt sie, um ihre Profile auf Instagram und Co. aktuell zu halten.

Ricarda: "Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!"

Alter: 28

Wohnort: Solingen

Beruf: Model & Influencerin

Frauen sollten Frauen unterstützen, findet Ricarda. Deswegen ist es ihr auch wichtig, Frauen Komplimente zu verteilen, wenn sie einen Look sieht, der ihr gefällt. Hauptberuflich ist Ricarda als Influencerin tätig und versorgt ihre Fans regelmäßig mit frischem Content.

Alexandra: "Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen."

Alter: 25

Wohnort: München

Beruf: Biologiestudentin aus München

Alexandra liebt es, wenn sich die Welt um sie dreht. Wenn sich die Münchnerin um die eigene Achse dreht, dann für eines ihrer Hobbys: dem Poledance. Die 25-Jährige beschreibt sich als Einzelkämpferin, die gerne Schwung in die Bude bringt.

Helena: "Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen."

Alter: 23

Wohnort: München

Beruf: Studentin

Wenn Helena nicht gerade für ihr Studium büffelt, geht sie in ihrer Freizeit shoppen und tanzt leidenschaftlich gerne. Die 23-Jährige legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Den Nerds würde sie während ihrer Zeit bei "Beauty & The Nerd" vor allem etwas von ihrem Selbstbewusstsein mitgeben wollen.

Cecilia: "Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer."

Alter: 25

Wohnort: Düsseldorf

Beruf: Model

Joggen, Spaziergänge mit dem Hund oder Tanzen – Cecilia ist in ihrer Freizeit immer in Bewegung. Sich selbst bezeichnet die 25-Jährige als temperamentvoll, diskutierfreudig und als gute Motivatorin.

Loreen: "Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen."

Alter: 21

Wohnort: Ronnenberg

Beruf: Microblading Artist

Das perfekte Styling ist Loreen nicht nur bei ihren Kund:innen, sondern auch bei sich selbst wichtig. Sie feilt immer wieder an ihrem perfekten Look und stellt ihn abends auf der Tanzfläche unter Beweis.

Wiktoria: "Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!"

Alter: 23

Wohnort: Heinsberg

Beruf: Versicherungskauffrau

Von ihren Freund:innen wird sie liebevoll als Chaos-Queen bezeichnet. Trotz dieses Titels hat Chaos nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun. Denn auf Reinlichkeit legt Wiktoria viel wert. Sich selbst bezeichnet die 23-Jährige als temperamentvoll, tierlieb und herzlich.

Die 3. Staffel "Beauty & The Nerd" – ab 5. August 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

