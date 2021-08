Beauty & The Nerd

Die Fragen aus Folge 1:

Welcher Planet steht der Sonne durchschnittlich am nächsten? – Merkur

In welcher Galaxie befindet sich das Sonnensystem? – Milchstraße

Wofür steht die Abkürzung "COS" im Wort "Cosplay"? – Costume

Wie heißt die Hauptstadt des Landes aus dem Mangas ursprünglich kommen? – Tokio

Was für eine Ausbildung macht Cao gerade? – Industriemechaniker

Wie heißt Volkers Lieblings-Videospiel? – Genshin Impact

Wie heißt die aktuell erfolgreichste deutsche Fitness-Influencerin mit den meisten Followern auf Instagram? – Pamela Reif

Wo am Körper wird Brazilian Waxing angewendet? – Intimbereich

Wie nennt man kreisförmige Ohrringe? – Creolen

Wofür steht die Abkürzung "BMI" zur Bewertung des Körpergewichts? – Body-Mass-Index

Wie heißt der Hund von Alexandra? – Cardi

Welches Lebensmotto hat Helena auf der Hüfte tätowiert? – Alles passiert aus einem Grund

In Folge 1 treten Cao und Alex gegen Volker und Helena an. Mit einem knappen Vorsprung von 3:2 können sich Alex und Cao gegen die Konkurrenten durchsetzen. Damit sind Volker und Helena raus.

