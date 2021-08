Beauty & The Nerd

Tränen kullern: Cao wird emotional

Trotz Exit-Quiz-Sieg und Verbleib in der Villa kommt bei Cao keine Freude auf. Als klar ist, dass Nerd-Mitstreiter Volker rausfliegt, kann Cao seine Trauer darüber nicht mehr zurückhalten und bricht in Tränen aus. Zunächst herrscht bei Beauty Ricarda noch Unverständnis: "Wieso weint er denn jetzt? Versteh ich nicht." Alex kommentiert Caos Emotionen mit: "Er muss mehr Zeit mit mir verbringen, das ist halt traurig", und lacht. Diese fehlende Anteilnahme an ihrem Nerd-Partner können die anderen Beautys nicht verstehen und Cecilia sagt Alex die Meinung: "Du denkst nur an dich. Das ist Fakt!"

Im Clip: Zoff zwischen den Beauties: Alle gegen Alex!

Alex macht sich unbeliebt

"Für mich ist das so: Sie ist die größte Schlange von allen", stellt Cecilia beim Gespräch mit den anderen Beautys fest. Dafür bekommt sie Zuspruch von Loreen: "Alex und der Cao, die sind für mich kein richtiges Team hier, und das hat hier dann nichts verloren."

Alex kümmert es scheinbar nur wenig, dass Cao gerade Trost braucht. Die Beautys sind von der fehlenden Empathie wenig beeindruckt und Loreen findet klare Worte: "Ich find’s natürlich sche*ße, dass die Alex in der Villa geblieben ist. Ich hätte mich echt gefreut, wenn die rausgeflogen wär."

Werden sich die Wogen noch glätten?

