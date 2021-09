In der 3. Staffel "Beauty & The Nerd" tütete Beauty Cecilia gemeinsam mit ihrem Nerd Markus den Sieg und damit insgesamt 50.000 Euro ein. Auf Zypern durchlebte das #BeautyNerd-Team, welches nicht unterschiedlicher sein könnte, sechs Folgen voller Höhen und Tiefen. Im Interview sprechen sie über ihre gemeinsame Entwicklung und verraten, was sie mit dem Preisgeld und ihrer Zukunft vorhaben.