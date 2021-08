Schon im Vorfeld wurden die Nerds von den Beautys sondiert und als potenzielle Partner genau in Augenschein genommen. Schließlich darf für eine gelungene Gewinnerstrategie nichts dem Zufall überlassen werden. Doch nicht alles läuft nach Plan. Bei "Beauty & The Nerd" 2021 dürfen die Nerds ihre Partnerin auswählen und nicht andersherum, wie es in Staffel 2 der Fall war.

Herrenwahl – und nun?

Damit hatten die sieben Beautys Mounia, Ricarda, Wiktoria, Alex, Cecilia, Helena und Loreen nicht gerechnet: Möglicherweise steht ihr Lieblings-Nerd nun doch nicht an ihrer Seite. "Ich war schon leicht enttäuscht, dass die Nerds uns aussuchen dürfen, weil ich mich schon in Markus verliebt habe", erzählt Cecilia kurz vor der Wahl. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Nerds wählen und entscheiden sich für:

Chris – Mounia

Jeremy – Ricarda

Luca – Wiktoria

Cao – Alex

Markus – Cecilia

Volker – Helena

Leonard – Loreen

Die Partnerwahl ist kein Wunschkonzert

Ricarda ist von der Wahl enttäuscht. Sie hätte gerne Nerd Leonard an ihrer Seite gehabt. Aber die Paarwahl ist kein Wunschkonzert. Wiktoria bekommt hingegen ihren Wunsch-Nerd. Kurz bevor Luca seine Entscheidung bekanntmacht, geht ihr jedoch der Hintern auf Grundeis: "Wenn der mich nicht wählt, dann bricht mein Herz, dann habe ich in meinem Leben das erste Mal einen Korb bekommen", sagt sie. Doch Luca lässt Wiktoria nicht lange zappeln und entscheidet sich für sie.

Die Nerdwahl endet mit Leonard. Bei ihm ist nur noch Loreen übrig. Der Nerd steht auf und hält eine kurze Ansprache: Ihm wäre es vor allem wichtig, eine Partnerin zu bekommen, die sowohl ehrgeizig als auch selbstbewusst wäre und auch etwas in der Birne habe, verkündet Leo. "Ja, 100 Prozent ich", antwortet Loreen selbstsicher.

Meike: Eine Beauty mehr macht’s allen schwer

Ende gut, alles gut? – Nein. Denn wenige Stunden nach der Partnerwahl gibt es noch einen Twist: Beauty Meike. Sie ist die neue Beauty in der Villa und wirbelt die Stimmung noch ordentlich auf. Denn der Nerd, der sich für Meike entscheidet, ist in der Entscheidung sicher weiter. Seine Partnerin jedoch muss gehen.

Zuvor hatte sich Chris seiner "Nerd-Brigade" anvertraut: "Ich habe ein Problem: Meine Beauty Mounia, es tut mir weh, ich hab eine Beauty, aber ich mag die Beauty nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mit der Mounia schaffe", murmelt Chris. "Ich will kein A*sch sein", fügt er hinzu.

Nerd Markus hat tröstende Worte für ihn: "Wir sind alle hier mit dem großen gemeinsamen Ziel, das wir alle haben, und mit einem oder mehreren persönlichen Zielen. Ihr solltet euch auf jeden Fall überlegen, welches der Ziele euch wichtiger ist oder im Moment wichtiger ist, und euch dementsprechend entscheiden. Ich glaube nicht, dass euch das irgendwer nachtragen wird." Chris ist von diesem Wort-Wasserfall aus Markus‘ Mund ganz baff: "So lange habe ich dich echt noch nie sprechen gehört", sagt er bewundernd.

Wer entscheidet sich für Meike?

Während Chris gefährlich schwankt, wittert Meike ihre Chance. Sie zieht den Nerd zur Seite. "Er kommt auf mich zu, sagt mir schon, dass er nicht ganz zufrieden ist mit seiner Beauty. Dass sie kaum miteinander sprechen, sich austauschen, dass sie kein Interesse hat, er kein Interesse hat, also gar keine Wellenlänge. Ich dachte mir dann so: ‚Da muss ich langsam eingreifen.‘", fasst Meike ihren Action-Plan zusammen. Beim Vieraugengespräch hört sie Chris aufmerksam zu und meint schließlich: "Dann solltest du vielleicht deine Partnerin tauschen."

Am Entscheidungstag melden sich sowohl Cao, bei ihm und Alex hatte es zuvor gekriselt, als auch Chris zu Wort. Sie möchten ihre Beautys eintauschen. Meike entscheidet sich für den Softwareentwickler Chris. Damit muss Mounia die Villa verlassen. Die Beauty-Nerd-Paare lauten nun:

Chris – Meike

Jeremy – Ricarda

Luca – Wiktoria

Cao – Alex

Markus – Cecilia

Leonard – Loreen

Volker – Helena (Ausstieg nach Folge 1)

