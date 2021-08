Beauty & The Nerd

Es wird nicht geschummelt. Das ist Teampartnerin Alex ganz wichtig. Cao sieht das alles nicht so eng. Nach dem Spiel sucht die Beauty das Gespräch mit ihrem Nerd.

Spielniederlage für Cao und Alex

Die Spielregeln für "Lasst es knallen" sind schnell erklärt: Die Teams müssen Luftballons, die am Körper ihres Partners befestigt sind, durch Körperkontakt zum Platzen bringen. Mit einem dort versteckten Schlüssel soll anschließend ein Beautycase aufgesperrt und mit den Magnetbuchstaben ein Ortsname richtig zusammengesetzt werden. Die Challenge ist gewonnen, wenn die entsprechende Stadt innerhalb der Zeit auf der Karte richtig markiert wurde.

Kurz vor Spielstart murmelt Cao zu Alex: "Ich brauche einen Nagel oder so etwas. (…) Ich versuche etwas zu organisieren." Alex ist damit überhaupt nicht einverstanden: "Wir schummeln nicht. Wir bekommen das auch locker so hin." Team Cao und Alex schummeln nicht, sie werden aber trotzdem disqualifiziert.

Die beiden markieren einen Ortsnamen auf der Karte, ohne ihn zuvor auf dem Ortsschild zusammenzusetzen – wie es die Regeln verlangen. "Dadurch hätten sie sich einen unfairen Zeitvorteil verschafft", lautet das Urteil auf dem aufflimmernden Bildschirm.

Sowohl Alex als auch Cao sind enttäuscht. Der Nerd fühlt sich überrumpelt und in seinem Stolz verletzt. "Das Preisgeld ist mir relativ egal. Es geht vor allem darum, eine geile Zeit zu haben. Geile Zeit wird dadurch etwas eingeschränkt", erklärt Cao. Schließlich kullern dem Nerd Tränen über die Wange: "Ich hab nicht mal versucht zu schummeln", klagt er mit belegter Stimme. Chris zeigt Mitgefühl und kümmert sich rührend um den betrübten Cosplayer.

"Lasst es knallen" – Team-Challenge führt zum Krach

In einer ruhigen Minute sucht Alex das Gespräch mit ihrem Nerd: "Es kommt irgendwo der Eindruck, dass du versuchst, irgendwelche Wege zu finden, das anders zu machen. Wir halten uns aber an die Regeln, das ist mir sehr, sehr wichtig", beginnt die Beauty. "Wir haben nicht versucht zu schummeln. Es ist dumm gelaufen", entgegnet Cao.

Im Interview erklärt er: "(…) Ich lebe nach dem Prinzip, wenn eine Regel nicht erklärt wird oder nicht erwähnt wird, dann kann man diese Regel ‚abusen‘, also ausnutzen, wie in einem Spiel." Für Alex ist das ein No-Go: "Ich hasse so etwas. Ich hasse Lügen, ich hasse besche*ßen. Das habe ich nicht nötig, ich muss nicht besche*ßen, um zu gewinnen."

Alex und Cao: Fortsetzung folgt

Später kommt Alex wieder auf Cao zu. Sie spricht ihn darauf an, wie er Mounia unsanft davon abgehalten habe, mit ihrem Nerd Chris zu sprechen. "Das haben wir oft genug thematisiert mit diesem 'Rulebreaker'. Ich merke immer wieder, das 'Hintenherum' kommt bei dir raus", findet Alex. "Ich habe nicht versucht, einen Schummelweg zu suchen", antwortet Cao. Alex weiß nicht, ob sie ihm glauben kann. "Trotzdem bist du manipulativ, indem du Mounia sagst: 'Nein, du sprichst jetzt nicht mit ihm.'" Er versuche, sich wirklich zu bessern, antwortet Cao. Seit ihrem letzten Gespräch habe er nicht versucht zu schummeln. "Es zeigt mir einfach, wie du tickst", entgegnet Alex. "Deswegen, es tut mir leid Cao, dass passt nicht", fährt sie fort. (…) "Eigentlich finde ich das Team super", antwortet ihr Cao. "Ich halt nicht", gibt Alex zurück. (…) "Du bist die beste Wahl für mich, auch wenn ich nicht die beste Wahl für dich bin. Der Sieg ist mir egal, um ehrlich zu sein", fährt er fort. (…)

Cao weiß nicht weiter

"Wegen ihr mache ich das ganze Zeug. Ich mache mir Gedanken. Es trifft nur auf einen harten Stein", fasst der Cosplayer die Situation niedergeschlagen im Interview zusammen. "Vielleicht können wir auch einfach nicht zusammenarbeiten, weil dich der Sieg einfach nicht interessiert", mutmaßt Alex.

"Wir haben auch schon gemerkt, unter uns Nerds, dass die Beautys zum Teil bei uns nahezu alle auf das Geld aus sind", bemerkt Cao später im Interview. Dennoch, Alex‘ Worte haben den Nerd sehr verletzt. Jetzt ist es an ihm, eine Entscheidung zu treffen.

Cao: Meike oder Alex?

Der Nerd und die Beauty scheinen nicht am gleichen Strang zu ziehen. Als Cao versucht, seine Beauty gegen Meike zu tauschen, wählt diese Nerd-Konkurrent Chris. Damit bleiben Cao und Alex erst mal ein Paar. In der Exit-Challenge gewinnen sie aber gegen Volker und Helena und sichern sich damit weitere Tage in der Villa.

Raufen sich die beiden doch noch zusammen? Das erfährst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

