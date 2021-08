Normalerweise müssen zwei Challenge-Gewinner-Teams zwei weitere "Beauty & The Nerd"- Pärchen für das Exit-Quiz nominieren. Aber diesmal ist alles anders. Cecilia und Markus können alle Challenges für sich entscheiden und müssen eine schwere Wahl treffen.

Im Clip: Teamchallenge: Die Beautys haben Lust auf Süßes

"Lieferservice Nerdando"

Bei der ersten Challenge geht es um Zeit und Appetit. Denn die Nerds müssen mit einer Luftmatratze einen Cupcake so schnell wie möglich über den Villa-Pool transportieren und ihre Beautys anschließend mit dem durchgeweichten Gebäck füttern. Sportskanone Markus hat die beste Taktik beim Schwimmen. Als ein weiterer Vorteil erweist sich Cecilias ansonsten eher loses Mundwerk, das den Muffin in Rekordgeschwindigkeit verzehrt. Ein klarer Sieg für die beiden.

Punkt vor Strich

Bei der zweiten Teamchallenge "Die Hochrechnung" sieht das Ganze schon etwas anders aus. Die Nerds müssen in bunten Ganzkörperanzügen eine glitschige Treppe bezwingen. An deren Ende warten ihre angeketteten Beautys. Diese können nur befreit werden, wenn sie mit dem Ergebnis einer kniffligen Gleichung ("99 + 9 x 9 – 9 x √(9)) die Schlösser knacken.

Die Nerds eilen zu Hilfe, bewaffnet mit Taschenrechnern. Doch kein:e Nerd:in schafft es, trotz vollem Körpereinsatz, rechtzeitig bis zu den Gefangenen. Statt auf der Treppe zu versauern, lösen trotzdem erst Cecilia, und dann auch die anderen weiblichen Beautys, das Rätsel, wenn auch nicht mit ihren Rechenkünsten. Sie drehen einfach so lange an den Schlössern, bis sie die Kombination per Zufall herausfinden: Ein klarer Regelverstoß – von dem Julien aber nichts mitbekommt. Er bleibt erstmal alleine oberhalb der Treppe stehen.

Die Challenge kann nicht gewertet werden. Es muss also Ersatz her: Getrennt voneinander müssen die Teams innerhalb von zehn Minuten eine weitere, ebenso schwierige Rechnung lösen: 55-15+5x5²-155= ?

Die meisten Beautys überlassen schnell ihren Nerds das Lösen der Gleichung. Und wieder ist es Markus, der das Ergebnis am schnellsten herausfindet und sich und Cecilia den Sieg sichern kann.

Abschied ohne Exit-Quiz

Die Freude ist bei beiden nur von kurzer Dauer. Denn unmittelbar nach der Aufgabe, erfährt das Team, dass die Entscheidung, wer gehen muss, diesmal allein bei ihnen liegt. Eine unerwartete Wendung für alle Beteiligten. Markus versucht die Wogen zu glätten und begründet seine Wahl: "Die Entscheidung wird nicht darauf basieren, wem gönnen wir das Geld nicht, oder wem gönnen wir das Umstyling nicht. Es wird ganz allein, ja, darauf basieren, vor wem haben wir am meisten Angst, vor wem müssen wir uns fürchten." Cecilia verkündet schließlich, dass sie und Markus sich schweren Herzens für Julien und Teresa entschieden haben. Sie kamen als letztes Team dazu und waren sehr erfolgreich in den vorangegangenen Challenges. Das wird ihnen nun zum Verhängnis.

Verständnis bei Julien und Teresa

"Wir sind nicht überrascht, gar nicht", sagt Teresa resignierend. Julien rekapituliert die Situation: "Ich bin enttäuscht, weil, wir sind rausgeflogen, weil jemand nicht fair gespielt hat. Und jetzt ohne irgendwie zu beweisen, was wir draufhaben, sind wir halt einfach rausgekickt worden. Aber so ist das Spiel. Wir sind nun mal hier mit die Besten gewesen und dementsprechend kann ich das nachvollziehen."

Etwas geknickt aber versöhnlich verabschieden sie sich von den anderen Villa-Bewohner:innen. Da waren's nur noch vier "Beauty & The Nerd"-Paare

