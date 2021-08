Zwei Challenge-Gewinner-Pärchen müssen zwei weitere "Beauty & The Nerd"- Pärchen für das Exit-Quiz nominieren. Auch hier werden keine Punkte verschenkt und sowohl Beautys als auch Nerds kämpfen um ihren Platz in der Villa. Wie schon Helena und Volker muss sich das Verliererpaar auch diese Woche direkt nach dem Exit-Quiz verabschieden.

Watt Volt ihr denn?

Nachdem der männliche Beauty Julien und seine Nerdin Teresa in die Villa eingezogen sind, geht es gleich mit der nächsten Team-Challenge weiter. Unter dem Motto "Unter Spannung, Watt Volt ihr denn?" müssen die Beautys und Nerds ihr Teamwork unter Beweis stellen. Bei dieser Challenge sollen die Beautys einen Gabelstapler mit Schlaflager steuern. Darauf betten sich die Nerds und müssen mit Ringen metallische Buchstaben umkurven. Bei jedem Kontakt werden sie mit leichten Stromschlägen gepikst. Am Ende sind Julien und Teresa das schnellste Pärchen und saven sich nochvor der Nominierung.

Nerd goes Social Media

Bei der nächsten Team-Challenge sollen die Nerds in die Fußstapfen der Beautys treten: Die Nerds müssen ihre Beautys schminken und einkleiden. Auch Julien wird kunstvoll von Teresa geschminkt. Danach sollen sie gemeinsam ein 15-sekündiges Reel drehen, in dem sie eine Creme anpreisen. Gecoacht wurden die Teams von Influencer Johannes Haller. Leo und Loreen konnten den Influencer am meisten überzeugen – auch sie sind vor der nächsten Nominierung sicher.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Weil in der 2. Folge zwei Gewinner-Pärchen feststanden, wurden auch zwei Pärchen für den Exit gewählt. Sowohl Julien und Teresa als auch Loreen und Leo müssen je ein Pärchen nominieren. Beim Exit-Quiz treten Luca und Wiktoria gegen Chris und Meike an. Beide Paare müssen jeweils Fragen aus den Interessensgebieten der anderen Person beantworten. Bei den Beautys steht es 2:2. Es liegt also an den Nerds, das Quiz für sich zu entscheiden. Allerdings heißt es auch bei ihnen Gleichstand. Eine Schätzfrage soll Abhilfe schaffen. Schlussendlich sind Wiktoria und Luca näher an der Antwort dran: Meike und Chris müssen die Villa verlassen.

Eine neue Beauty für Cao?

In Folge 1 gerieten Alex und Nerd-Partner Cao immer wieder aneinander. Auch in Folge 2 können sich die beiden nicht zusammenraufen. Als andere Beautys mitmischen, kochen die Emotionen über und es kommt zum Streit. "Ich merk halt, dass die ganze Villa sich irgendwie gegen mich gerichtet hat. (…) Ich habe auch keine Lust, da jetzt das Opfer zu spielen. (…) Und deswegen werde ich die Villa verlassen", sagt Alex. Die Beauty packt ihre Koffer und verlässt freiwillig die Villa. Wer kommt an ihre Stelle?

Die Antwort darauf lautet: Luisa

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

