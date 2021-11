Beauty & The Nerd 2022

In dieser Show werden aus Beautys und Nerds Teams gebildet, die zusammen den Alltag verbringen, sich ein Zimmer teilen und in die Welt des jeweils anderen eintauchen. Nur wer die Challenges meistert und ein starkes Team wird, schafft es bis zum Ende und hat die Chance auf ein großartiges Umstyling sowie einen beachtlichen Geldbetrag! Gemeinsam kämpfen Beauty und Nerd um ein Ziel: Den Gewinn von „Beauty and the Nerd“ 2022!

Du hast ein außergewöhnliches Hobby oder liebst alles was mit IT, Gaming, Naturwissenschaften, Modellbau oder Mittelalter zu tun hat? ODER: Du weißt alles über Mode, Lifestyle und Beauty und möchtest zeigen, dass mehr in dir steckt?

Du bist Single und zwischen 18 und 30 Jahren alt?

Wenn du Lust hast, dich auf dieses spannende Abenteuer einzulassen, dann bewirb dich jetzt für "Beauty & The Nerd" 2022!