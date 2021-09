Ab der vierten Folge von "Beauty & The Nerd" kämpften die Nerds an der Seite ihrer Beautys um die begehrten Plätze beim Umstyling. Nach Markus, der mit Cecilia am besten in den Challenges abgeschnitten hat, dürfen sich nun auch weitere Nerds über einen neuen Look freuen: Luca, Jeremy und Cao. Doch, bevor es losgeht, bittet Thomas Rath alle Nerds zum Gespräch, um jeden von ihnen besser kennenzulernen. Das Endergebnis der Umstylings wird sowohl Beautys als auch Nerds erst am Abend präsentiert. In Folge vier machten Luca und Jeremy den Anfang. In Folge vier haben Luca und Jeremy den Anfang gemacht, in Folge fünf geht es mit Cao und Markus weiter.

Im Clip: Caos Umstyling: "Das neue Leben kann ruhig kommen."

Caos Umstyling

Der Cosplay-Fan präsentiert sich Thomas Rath in einem seiner Lieblingsoutfits mit Kleid und pinker Perücke. "Also, der erste Eindruck bei Cao war natürlich: 'Oh mein Gott, das ist ne Manga-Figur'", fasst der Modeschöpfer die erste Begegnung mit dem Nerd zusammen. Im Gespräch kommt Thomas Rath auch schnell auf ein heikles Thema zu sprechen: Körperhygiene. Die lässt der Nerd gerne mal schleifen: "Ja, Körperhygiene ist ein kniffliges Thema bei mir, leider." Auch diese Einstellung soll sich nach dem Umstyling ändern. Außerdem soll Cao sich nicht mehr hinter seinen Cosplay-Charakteren verstecken. Der Nerd ist offen für alles, was Thomas Rath mit ihm vorhat: "Ich bin ne weiße Leinwand für dich." Vor dem Spiegel darf Cao noch einen letzten Blick auf sein altes Ich werfen: "Auf Wiedersehen Schnauzer", verabschiedet er sich.

Vom Cosplay-Cao zum Beauty-Cao

Als er am Abend vor die Beautys tritt, ist Cao nicht wiederzuerkennen. Er tanzt den roten Teppich entlang und genießt seinen großen Auftritt sichtlich. Und das noch bevor er sein neues Ich im Spiegel bewundern durfte. Auch seine Beauty Luisa ist ganz aus dem Häuschen: "Alter, du siehst so krass aus! Du siehst so krass aus!", schreit sie ihren Nerd ganz aufgeregt an. Als Thomas Rath schließlich den Spiegel dreht, muss Cao sein Spiegelbild berühren, um den Anblick realisieren zu können: "Das bin ich?", fragt er entgeistert. Die blonden Strähnchen und der Schnauzer sind ab. Jetzt hat der Nerd eine richtige Frisur, die sein Gesicht zur Geltung bringt. Beauty-Cao fühlt sich pudelwohl und auch Luisa ist ganz angetan von ihrem neuen Teamkameraden: "Kuck mal Alter, du bist ne richtig geile Sau jetzt." Weniger ist eben manchmal mehr.

Markus Umstyling

Der Schönste kommt zum Schluss. Markus bringt schon viele Qualitäten mit, die auch den Beautys bereits positiv aufgefallen sind. Leider versteckt sich der stille Nerd hinter seinen langen Haaren und düsteren Klamotten. Thomas Rath will dem ein Ende bereiten und ist direkt begeistert von Markus, der ihm wie ein ungeschliffener Diamant vorkommt: "Also, Markus kam mir entgegen und ich muss ehrlich sagen, da ist eine Magie mit im Spiel. Er hat eine Ausstrahlung, das hab ich jetzt nicht so richtig erwartet." Markus ist gespannt: "Ich würd gerne sehen, was so ein Profi aus mir machen kann. Ich will mir gar nicht anmaßen, mir irgendwas vorzustellen. Ich werde das einfach auf mich zukommen lassen." Bisher hat sich Markus vor allem in schwarze, funktionale Klamotten gehüllt. Damit soll jetzt Schluss sein. Auch die schönen Haare sollen nicht länger als Versteck für Markus dienen. Thomas Rath will ihm zu einem positiveren Selbst verhelfen. Im Gespräch mit dem Nerd findet er klare Worte: "Ich glaub, dir fehlt so ein bisschen Selbstbewusstsein und das darfst du aber gerne auch haben!", bekräftigt er. "Komplimente sind halt etwas, was mich eher unconfortable macht", gesteht Markus.

Ein neuer Stern am Model-Himmel?

Obwohl er den Tipps von Thomas Rath noch zurückhaltend lauscht, ist Markus voll und ganz dazu bereit, sich dem Umstyling zu stellen. Als er für den Beauty-Experten seine Haare zu einem Zopf bindet, ist der von dem Anblick ganz hingerissen: "Also, in Markus hab ich, glaub ich, gerade ein neues Model entdeckt. Er ist eigentlich ein Beauty", staunt Thomas Rath. Als es ans Umstyling geht, gibt sich Markus gewohnt wortkarg: "Ich bin eher nonverbal unterwegs. Bye, bye."

Am Abend bildet sein Auftritt das große Finale der vier Umstylings. Beauty Cecilia weiß nach den Auftritten der anderen drei Nerds nicht, wo ihr der Kopf steht: " Ich hab jetzt gar keine Vorstellungen mehr, weil bei jeder Vorstellung hat des übertroffen und deswegen möchte ich mir gerade gar nichts mehr vorstellen, weil es wird mich sowieso komplett überraschen." Und was dann kommt, übertrifft tatsächlich alle Erwartungen.

Markus haut alle von den Socken

Markus präsentiert sich ungewohnt selbstbewusst. Er schreitet den roten Teppich entlang, währen Beautys und Nerds gleichermaßen ausflippen. Dabei ist sogar ein Lächeln auf seinen Lippen erkennbar. "Ey, du siehst so krass aus, das ist nicht wahr", betont Cecilia überglücklich. "Ich habe dir eine Model-Karriere versprochen und sie ist jetzt da. Sie beginnt in diesem Moment", versichert Thomas Rath dem Juwel seiner Nerd-Umstyling-Sammlung. Markus will jetzt auch endlich mal einen Blick auf sein neues Ich werfen: "Ich bin überrascht auf jeden Fall. Ich seh mich darin auf jeden Fall, ja", lächelt Markus sein Spiegelbild an. Seine geliebte Mähne ist noch dran, jetzt aber zu einem lässigen Man-Bun gebunden und verdeckt Markus attraktives Äußeres so nicht mehr. An den müssen sich auch die Beautys erstmal gewöhnen, denn Markus ist nach dieser Entwicklung weiter weg von einem Nerd, als sie es sich jemals hätten vorstellen können.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"Beauty & The Nerd" immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

