Nico Rosberg, Elyas M’Barek, Arne Friedrich und Timo Boll: Joko Winterscheidt begrüßt Topstars in seiner neuen Show „Beginner gegen Gewinner“! Freut euch auf Wettkämpfe der Extra-Klasse, wie ihr sie noch nie gesehen habt.

© ProSieben/Jens Hartmann

Spannender als David gegen Goliath

In seiner neuen Samstagabendshow „Beginner gegen Gewinner“ begrüßt Joko Winterscheidt unter anderem Elyas M’Barek, Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth Spelmeyer. Hobbysportler fordern am Samstag, 28. Oktober 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben echte Champions in ihren Paradedisziplinen zu sportlichen Höchstleistungen auf Augenhöhe heraus.

Mit Handicap in den Wettkampf

Bei "Beginner gegen Gewinner" ist neben sportlichem Kampfgeist auch Köpfchen gefragt: Um den 16-fachen Tischtennis-Europameister Timo Boll im scheinbar chancenlosen Zweikampf an der Tischtennisplatte zu schlagen, darf ihm der Kandidat vorher das vermeintlich richtige Handicap verpassen. Womit spielt der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten schlechter: mit einem Smartphone, einer Bratpfanne oder mit einem überdimensionalen Schläger als Sportgerät?

Mit der Wahl eines Handicaps gilt es für den Hobbysportler, die Überlegenheit des Champions zu schwächen. Welcher Herausforderer wird mit Raffinesse und Sportlichkeit vom Beginner zum Gewinner?

Joko Winterscheidt über seine neue Show: „Zu sehen, wie sich Hobby- und Profisportler im Wettkampf messen, ist unglaublich. Dank der Handicaps, die uns zur Verfügung stehen, finden ungleiche Wettkämpfe plötzlich auf Augenhöhe statt. Das macht die Show unfassbar spannend. Und wenn Sie das noch nicht überzeugt hat, ich würde die Show sogar schauen, wenn sie von Klaas wäre, so gut ist sie.“

„Beginner gegen Gewinner“ – Samstag, 28. Oktober 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben