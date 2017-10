Jetzt per E-Mail teilen

Was ist spannender als der Wettkampf David gegen Goliath? In seiner neuen Samstagabendshow „Beginner gegen Gewinner“ begrüßt Joko Winterscheidt unter anderem Elyas M’Barek, Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth Spelmeyer. Hobbysportler fordern echte Champions in ihren Paradedisziplinen zu sportlichen Höchstleistungen auf Augenhöhe heraus.

>> Hier seht ihr schon einmal erste Einblicke in die Show:

Sei dabei beim exklusiven Screening gemeinsam mit Joko

Du kannst bei der exklusiven Preview von „Beginner gegen Gewinner“ schon vor der Ausstrahlung dabei sein! Schau Dir gemeinsam mit Joko Winterscheidt und anderen geladenen Gästen vorab die ersten spannenden „Beginner gegen Gewinner“-Wettkämpfe auf der großen Leinwand an.

Eckdaten zum Event

Wann? Mittwoch, 25. Oktober 2017

Einlass? 19:30 Uhr

Beginn? 20:30 Uhr

Wo? Berlin (Die genaue Adresse erhältst Du in der Bestätigungsmail.)

„Beginner gegen Gewinner“-Screening: So kannst Du dabei sein

Schreib uns einfach eine E-Mail an Kontakt_1@ProSiebenSat1.com mit Deinem vollständigen Namen (Vor- und Nachname) sowie Deinem Wohnort.

Wichtig ist: Du musst schnell sein, denn es gibt nur ein begrenztes Kontingent. Die Aktion endet, sobald das Karten-Kontingent ausgeschöpft ist.

Wichtige Hinweise