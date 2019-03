Unterföhring, 26. März 2019. Hochzeit auf den ersten Blick? Das kann jeder! Klaas Heufer-Umlauf erfindet das Genre der Hochzeitsshows am Samstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben völlig neu und reduziert die Zeremonie um zwei elementare Sinne: das Hören und das Sehen.

Für seine Show-Entwicklung "Liebe macht blind und taub" führt Klaas ein vermeintlich zufällig ausgewähltes Pärchen (Josy und Mike, beide 28 aus Duisburg) aus dem Publikum vor dem Traualtar zusammen, um sich am Samstag in der Show das Ja-Wort zu geben. Zuvor gilt es für das Paar, diverse Hindernisse zu überwinden – vom offiziellen Antrag über einen Parcours bis zur Trauung selbst. Was das Paar nicht voneinander weiß: Josy kann nichts davon hören, Mike kann nichts davon sehen. Wird das Paar den Härtetest auf dem Weg zur Ehe meistern?

Während Klaas mit seiner Show ins Herz der Zuschauer zielt, setzt Show-Rivale Joko Winterscheidt unter anderem auf eine neuartige Spielshow mit einem haushaltsüblichen Protagonisten: Kann er mit "Joko & die Waschmaschine" die Quotenmessung wirklich ins Schleudern bringen?

"Liebe macht blind und taub" und "Joko & die Waschmaschine" sind zwei von sechs Shows in der Show: Joko & Klaas duellieren sich in "DIE BESTE SHOW DER WELT" mit neuen televisionären Ideen und suchen nach der Formel für die beste Unterhaltung. Am Ende entscheidet das Studio-Publikum über Quotenhit oder Megaflop und wählt "DIE BESTE SHOW DER WELT".

"DIE BESTE SHOW DER WELT" – Samstag, 30. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #BesteShow