© ProSieben/Willi Weber

Bereits am Tag nach dem Start von "Das Ding des Jahres", stellen sich am Samstag, 10. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben die zweiten acht der 40 Tüftler der Erfindershow dem kritischen Urteil des Publikums. Clevere Beleuchtungs-Lösung, alternatives Fortbewegungs-Mittel, um die Ecke gedachtes Befestigungs-System oder ausgetüftelte Zubereitungs-Maschine? Welche Erfindung besteht die Inspektion der Jury um Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog? Was können die Studio-Zuschauer "besser gebrauchen"? "Eine gute Erfindung ist das, was man in Sekunden für unersetzlich hält", steht für Joko Winterscheidt fest. Hans-Jürgen Moog findet es toll, "mit wieviel Herzblut die Erfinder ihre Sachen vorantreiben. Sie brennen für ihre ‚Dinge‘, sie freuen sich, diese vorzustellen, und sie genießen es richtig, ihre Erfindungen der Öffentlichkeit zu zeigen."

Und so läuft die Show ab: In jeder Sendung von "Das Ding des Jahres" stellen acht Erfinder in vier Zweier-Duellen ihre "Dinge" vor. Nach jeder Präsentation nehmen die Juroren Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog die Erfindungen genauer unter die Lupe: Sie begutachten, sie fassen an, sie testen, sie fragen und geben schließlich ihr persönliches Urteil ab, bevor das Studiopublikum die tatsächliche Entscheidung fällt, anhand der Frage: "Was können Sie besser gebrauchen?" Am Ende wählt es aus den vier Duell-Siegern eine Erfindung aus, die sich damit für das große Live-Finale qualifiziert. Im Finale stimmt ganz Deutschland per Voting darüber ab, was "Das Ding des Jahres" ist. Der Sieger gewinnt einen Werbedeal auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Janin Ullmann moderiert "Das Ding des Jahres", Show-Erfinder und Produzent ist Stefan Raab.

"Das Ding des Jahres" am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben – anschließend immer samstags