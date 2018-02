"Und ich habe eine persönliche Faszination für Menschen, die etwas in Angriff nehmen", verrät Joko Winterscheidt. Das passt! Denn um eben solche "Dinge" und ihre Entwickler geht es in der neuen ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres", die mit einer doppelten Dosis Erfindergeist am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, um 20:15 Uhr startet.

© Willi Weber ProSieben

Als Juror testet er in der Show gemeinsam mit seinen Experten-Kollegen Lena Gercke und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog stellvertretend für das Publikum die vorgestellten Erfindungen – immer unter der Prämisse: "Was kann ich besser gebrauchen?" Eine Frage, die sich Lena Gercke ständig stellt: "Ich bin in meinem Beruf nonstop in Kontakt mit ‚Produkten‘. Ich werbe für Dinge, die ich toll finde und hinter denen ich zu 100 Prozent stehe. Ich glaube, das verbindet mich auch ein bisschen mit den Erfindern. Außerdem glaube ich, dass ich schon ein Bewusstsein dafür habe, was auf dem Markt akzeptiert wird und was die Leute brauchen."

Den Markt kennt Hans-Jürgen Moog am besten, deshalb interessiert den Einkaufs-Experten der angedachte Verkaufspreis der Erfindungen besonders – denn der kann für den Erfolg eines "Dings" maßgeblich sein: "Wir haben manchmal die Situation, dass viele nur an ihren eigenen Nutzen und nicht an den des Kunden denken. Häufig ist es besser, wenn man einen niedrigen Verkaufspreis ansetzt und viel verkauft, als einen hohen Preis und das Produkt bleibt im Regal liegen."

Was ist "Das Ding des Jahres"?

Dinge, die das Leben einfacher, schöner oder interessanter machen: In jeder Sendung von "Das Ding des Jahres" stellen acht Erfinder in vier Zweier-Duellen ihre "Dinge" vor. Nach jeder Präsentation nehmen die Juroren Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog die Erfindungen genauer unter die Lupe: Sie begutachten, sie fassen an, sie testen, sie fragen und geben schließlich ihr persönliches Urteil ab, bevor das Studiopublikum die tatsächliche Entscheidung fällt: "Was können Sie besser gebrauchen?" Am Ende wählt es aus den vier Duell-Siegern eine Erfindung aus, die sich damit für das große Live-Finale qualifiziert. Im Finale stimmt ganz Deutschland per Voting darüber ab, was "Das Ding des Jahres" ist. Der Sieger gewinnt einen Werbedeal auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Janin Ullmann moderiert "Das Ding des Jahres", Show-Erfinder und Produzent ist Stefan Raab.

"Das Ding des Jahres" am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben – anschließend immer samstags