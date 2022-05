In der 9. Staffel von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" konnten sich bereits beide Entertainer einmal den Weltmeistertitel ergattern. Folge 3 am Samstagabend ist somit ausschlaggebend für den Staffelsieg! Doch dafür müssen die Promis alles geben, was von ihnen verlangt wird.

Diese Promis sind bei "Das Duell um die Welt" am 7. Mai 2022 dabei

Für Team Joko tritt an:

Für Team Klaas haben sich verpflichtet:

Darum geht es in der Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf lassen ihre prominenten Teams am Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben wieder rund um die Welt ausschwärmen, um auf abenteuerlichen und wagemutigen Wegen einen Länderpunkt zu erspielen. Über die Reiseziele und die wahnwitzigen Aufgaben bestimmt der jeweilige Gegner. Nur wer die meisten Länderpunkte und Studiospiele für sich gewinnen kann, wird am Ende der Show neuer Weltmeister.

Das erwartet die Promis in Folge 3

Wird Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes für "Das Duell um die Welt" in den Tiefen einer stockdunklen Fledermaushöhle in Mexiko zu Batwoman? Kann Musiker Johannes Oerding ein schwindelerregendes Hörspiel auf einem Heißluftballon in den USA produzieren? Gelingt es Entertainer Riccardo Simonetti in Grönland zum eiskalten Wasserski-Fahrer zu werden? Und nimmt der Profi-Fußballer und Goldener-Umberto-Gewinner 2014, Kevin Großkreutz, die Herausforderung an, in den USA auf den zielsicheren Pfaden Wilhelm Tells zu wandeln?

Welcher Promi sich seiner Herausforderung stellt und dien jeweiligen Länderpunkt mit nach Hause bringen kann, erfährst du am Samstagabend, 7. Mai 2022, ab 20:15 Uhr bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" auf ProSieben und auf Joyn.