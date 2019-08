Das weltweite Kräftemessen um den einzig wahren Titel des Weltmeisters: Welche Teams treten für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Samstag, 31. August, live auf ProSieben an, um sich rund um den Erdball zu duellieren? Wer findet für das jeweils gegnerische Team in „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ die größten Herausforderungen? Um seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, bucht Joko das Team Klaas nach Nigeria und Südafrika. Dort muss Paul Janke in einem Nollywood-Film gegen Killerninjas kämpfen und Tokio Hotel dürfen im exklusivsten Mini-Hotel des Landes einchecken um sich dort wilden Raubtieren zu stellen. Für Team Joko stellt sich Charlotte Roche in Russland der wohl extremsten Herausforderung in der Show-Geschichte …