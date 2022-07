Im Clip: Carinas ganze "Runde der Schande"

"Mein Verhalten war einfach dumm!"

Nachdem sie Carina Spack in ihrer "Runde der Schande" mit ihren Verfehlungen bei "Promis unter Palmen" und ihren Provokationen an Claudia Obert konfrontiert hat, will Olivia Jones wissen: "Wie würdest du dein Verhalten gegenüber Claudia noch bezeichnen?"

"Mein Verhalten war einfach dumm", antwortet die 26-Jährige. Sie habe sich provozieren lassen und daraufhin ebenfalls provoziert. Doch Carina pocht auch darauf: "Ich wollte sie niemals verletzen."

Olivia lässt die Recklinghäuserin nicht so leicht davonkommen und gibt ihr mit auf den Weg: "Zu seinen Fehlern zu stehen und daraus zu lernen, ist das eine. Aber man darf seine Schuld auch nicht relativieren."

Shitstorm und Tränen bei Carinas Mutter

Die Konsequenzen auf Carinas Fehler seien hart gewesen. "Ich habe ganz viel Hass bekommen, auch aus dem Internet", lässt die Nordrhein-Westfälin die Vergangenheit noch einmal Revue passieren. Der Shitstorm habe sich allerdings nicht nur auf Social Media beschränkt, sondern hatte auch in der echten Welt Folgen.

"Ich hatte danach auch Polizeischutz. Das war schon echt heftig, bei mir standen Leute vor der Haustür", erzählt die Teilnehmerin von "Das große Promi-Büßen" Olivia Jones. Am schlimmsten sei für Carina aber gewesen, dass sich ihre eigene Mutter für sie geschämt und wegen ihr sogar geweint habe.

Dass diese Tatsache auch heute noch Auswirkungen auf das Reality-Sternchen hat, zeigen Carinas plötzliche Tränen. Eigentlich habe sie sich fest vorgenommen, bei der "Runde der Schande" nicht zu weinen.

Latrinen-Dienst als Buße

Tränen hin oder her: Genau wie zuvor schon Matthias Mangiapane und Calvin Kleinen, erlegt Olivia Jones auch der geläuterten 26-Jährigen eine Buße auf. Sie muss Matthias beim Latrinen-Dienst ablösen und ist ab sofort für die Reinigung der Toiletten zuständig.

Wie geht es für Carina Spack bei "Das große Promi-Büßen" weiter? Das siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

