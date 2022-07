Möchtest du noch einmal nachlesen, wie "Das große Promi-Büßen" funktioniert? Hier findest du alle Infos zur Show.

Eckdaten und Steckbrief zu Daniel Köllerer

Name: Daniel Köllerer

Geburtstag: 17. August 1983

Sternzeichen: Löwe

Nicht nur der Ball hat sein Temperament zu spüren bekommen

Disqualifiziert, gesperrt, verbannt – seine Wutausbrüche stellten die sportlichen Erfolge des Ex-Tennisprofis so manches Mal in den Schatten. Dabei begann die Karriere des Österreichers vielversprechend. Bereits mit 19 Jahren stieg Daniel in die Profi-Liga auf und er wurde zweifacher österreichischer Meister. Bei den French Open 2010 brach der Star plötzlich in Tränen aus. Sein Management sprach von einem Burn-out.

Darauf folgten zahlreiche verbale und körperliche Ausschreitungen auf dem Spielfeld bis hin zu Vorwürfen der vermeintlichen Spielmanipulation. Nach einem letzten Comeback im März 2011 wurde er im selben Jahr schließlich vom Professional Tennis Integrity Office lebenslang gesperrt.

Daniel Köllerer: "Ich weiß, dass es mir an den Kragen gehen wird"

In der "Runde der Schande" muss sich der 38-Jährige für seine Taten aus der Vergangenheit verantworten. Daniel glaubt jedoch, bereits genau zu wissen, was ihn erwartet. Trotzdem sieht er seiner Beichte gegenüber Moderatorin Olivia Jones alles andere als gelassen entgegen: "Ich spiele seit über zehn Jahren nicht mehr aktiv Tennis und weiß, dass ich vieles falsch gemacht habe."

