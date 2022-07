Eckdaten und Steckbrief zu Daniele Negroni

Name: Daniele Negroni

Geburtstag: 31. Juli 1995

Sternzeichen: Löwe

Gesangstalent gepaart mit hitzigem Temperament

Der 26 Jahre junge Daniele Negroni wurde 2012 von zahlreichen Fans gefeiert, als ihn eine Casting-Show deutschlandweit bekannt machte. Bereits mit sechs Jahren nahm der italienisch-stämmige Künstler Gesangs- und Schlagzeugunterricht und brach selbst seine Ausbildung zum Koch für die Musik ab.

Sein Ehrgeiz zahlte sich aus, als seine Songs mehrfach in den Chats platziert wurden und sein Debüt-Album gleich in zwei Ländern den Goldstatus erhielt. Jedoch wurde nicht nur Danieles Stimme, sondern auch seine hitzigen Wutausbrüche immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert.

In der "Runde der Schande" wird es für den jungen Sänger ernst

Vor den Augen zahlreicher TV-Zuschauer:innen fuhr der 26-Jährige schon einige Male aus der Haut und fiel mit seinen Aussagen auf. In der "Runde der Schande" geht Moderatorin Olivia Jones mit dem Jungspund auf Abwegen ins Gericht und konfrontiert ihn mit seinem Verhalten aus der Vergangenheit.

Ob Daniele auf den richtigen Pfad zurückfindet? Das siehst du bei "Das große Promi-Büßen" ab dem 7. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.